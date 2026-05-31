Thomas Christiansen rescata el primer tiempo de Panamá y destaca el aprendizaje tras la derrota ante Brasil

Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 8:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, analizó la derrota por 6-2 frente a Brasil en el Estadio Maracaná y aseguró que, más allá del resultado, el partido dejó importantes enseñanzas para el equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estratega hispano-danés explicó que una de las principales preocupaciones antes del encuentro era evitar pérdidas de balón en campo propio, una situación que Brasil ha sabido castigar ante rivales de alto nivel.

“Una de las claves en la reunión técnica era precisamente la pérdida de balón. Habíamos visto los partidos de Croacia y Francia y cuando ellos perdían la pelota en su propio campo, Brasil los castigaba. Era algo que queríamos impedir”, comentó en conferencia de prensa.

Christiansen también reconoció el impacto de recibir un gol apenas al primer minuto de juego, aunque valoró la reacción mostrada por sus dirigidos durante gran parte de la primera mitad.

“Empezar contra Brasil en el Maracaná y recibir un gol al minuto es una bienvenida importante. Pero el equipo se repuso, hizo un muy buen primer tiempo y es con eso con lo que me quedo. Por supuesto, también con el aprendizaje y las correcciones que debemos hacer”, señaló.

Bárcenas, una alternativa para el mediocampo

Uno de los movimientos tácticos que llamó la atención fue la ubicación de Edgar Yoel Bárcenas junto a Carlos Harvey en la zona medular. El técnico explicó que la decisión responde a la necesidad de encontrar variantes ante las ausencias de futbolistas clave como Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy.

“Quería ver a Joel en esa demarcación porque ya ha jugado ahí en otras ocasiones. Mientras esperamos la recuperación de Carrasquilla y la incorporación de Godoy, buscamos más opciones para esa posición. Hubo una pérdida al principio, pero son situaciones de las que debemos aprender y corregir”, explicó.

La apuesta por César Blackman

Otro de los aspectos destacados fue la presencia de César Blackman como lateral izquierdo a perfil cambiado. Christiansen reveló que la decisión tuvo como objetivo evaluar alternativas y administrar las cargas físicas de algunos jugadores.

“Sabemos que César juega muy bien a pierna cambiada. También quería darle descanso a Jorge Gutiérrez, que fue uno de los últimos jugadores en incorporarse al grupo después de competir con su club”, indicó.

Optimismo rumbo al Mundial 2026

Pensando en los desafíos que enfrentará Panamá en el Grupo L del Mundial, donde se medirá a Ghana, Croacia e Inglaterra, el seleccionador se mostró optimista sobre las posibilidades de competir ante rivales de alto nivel.

“Espero ver una Panamá con mucha personalidad, respetando al rival, pero imponiendo también nuestras fortalezas y nuestra calidad futbolística. Si todos estamos al cien por ciento, podemos competir contra grandes selecciones y nuestro objetivo es llegar en las mejores condiciones al partido contra Ghana”, manifestó.

Brasil mostró su jerarquía

Christiansen reconoció que la calidad individual de los futbolistas brasileños marcó diferencias, especialmente en el segundo tiempo, cuando comenzaron a encontrar espacios entre líneas.

“Es una combinación de aspectos físicos y tácticos. Por eso es Brasil y por eso sus jugadores compiten en los mejores equipos del mundo. Panamá tiene futbolistas fuertes físicamente, pero hay situaciones que debemos aprender a manejar mejor para competir de igual a igual”, señaló.

A pesar de la goleada sufrida en Río de Janeiro, el técnico aseguró que sale satisfecho con varios pasajes del encuentro y convencido de que todavía hay margen de crecimiento antes del debut mundialista.

“Tenemos 18 días para el primer partido contra Ghana. Hay aspectos tácticos que debemos mejorar, especialmente en defensa, pero en líneas generales estoy contento con lo que vi. Lo más importante es el aprendizaje que nos deja este partido”, concluyó.

La Selección de Panamá continuará ahora su preparación para el Mundial 2026 con los amistosos frente a República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, compromisos que servirán para afinar detalles antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.