Brasil vs Panamá | Resultado del partido jugado en el estadio Maracaná
Panamá/La Selección de Panamá cayó 6-2 ante Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en su primer partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. Los brasileños se adelantaron apenas al minuto 1 con un gol de Vinícius Júnior, pero Panamá empató gracias a un tiro libre de Michael Amir Murillo que fue desviado por Matheus Cunha y registrado como autogol.
Antes del descanso, Casemiro devolvió la ventaja a Brasil. En la segunda mitad, la verdeamarelha amplió la diferencia con anotaciones de Rayan, Lucas Paquetá, Thiago de penal y Danilo. Panamá logró descontar nuevamente al minuto 84 por intermedio de Carlos Harvey, quien selló el marcador definitivo de 6-2.
Tras este compromiso, el equipo dirigido por Thomas Christiansen continuará su preparación mundialista enfrentando a República Dominicana en su próximo amistoso.