Autoridad de Aseo interviene seis vertederos en Azuero para mejorar manejo de residuos

Continúa saneamiento de vertederos en Azuero. / Eduardo Vega
Eduardo Vega - Corresponsal
31 de mayo 2026 - 19:14

Herrera/Seis vertederos de la región de Azuero han sido intervenidos por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) como parte de un plan de saneamiento que busca mejorar el manejo de los residuos sólidos y reducir los impactos ambientales.

Actualmente, maquinaria pesada trabaja en el vertedero de Chitré, uno de los más afectados por la acumulación de basura. Según las autoridades, el sitio presentaba condiciones de saturación que dificultaban su operación.

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