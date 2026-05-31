¿Sin planes para el receso escolar? Estas son algunas actividades para disfrutar en la ciudad de Panamá
Una de las principales opciones es el Biomuseo, que ha organizado una agenda especial con recorridos, talleres y experiencias enfocadas en la biodiversidad del país. Entre las actividades más llamativas destaca la inmersión de buzos en los acuarios del museo, una experiencia que se realizará de martes a domingo a la 1:00 p.m.
Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio del receso escolar, diversas instituciones han preparado actividades educativas y recreativas para niños, jóvenes y familias que permanecerán en la ciudad de Panamá durante las vacaciones.