Caso Pandora: Piden mantener detenciones y revocar dos arrestos domiciliarios de vinculados a fraude millonario en la DGI

El Tribunal Superior de Apelaciones anunció al concluir la audiencia que dará a conocer su decisión la tarde de este jueves.

Panamá/La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó hoy miércoles, al concluir la audiencia en el Tribunal Superior de Apelaciones, que se mantengan las medidas de detención provisional impuestas a cinco imputados que apelaron la decisión y que se revoquen los arrestos domiciliarios otorgadas a otros dos imputados vinculados a la presunta red que defraudó más de 42 millones de dólares mediante la manipulación del sistema E-Tax, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Se trata de Karen Pitty y Lupo González, representante legal de una de las empresas investigadas y un exanalista de la DGI, respectivamente, ambos envueltos en el escándolo a raíz del hallazgo de una presunta red que estableció un entramado de blanqueo de capitales mediante la venta fraudulenta de créditos fiscales a empresas y bancos.

Durante la audiencia, ocho de los imputados que habían apelado la medida de detención provisional desistieron de sus recursos, por lo que se espera se les mantenga la medida cautelar de detención provisional.

El fiscal superior Emeldo Márquez, a cargo de las investigaciones, sostuvo que es necesario mantener la detención provisional de cinco personas que piden cambio de medida por una menos severa y revocar el arresto domiciliario de Pitty y González debido a que persisten riesgos para la investigación.

Entre estos riesgos, mencionó la posible afectación de medios de prueba, la necesidad de practicar entrevistas pendientes y de incorporar información bancaria y societaria relacionada con personas jurídicas afectadas por el caso.

El fiscal explicó que estas personas manipulaban los ingresos fiscales, los cuales eran dirigidos a empresas canastas, las que a su vez los transferían a empresas intermediarias, y éstas hacían las ventas finales. Pitty es representante legal de una de estas empresas intermediarias.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada continúa con las veririficaciones del sistema E-Tax y, de acuerdo con declaraciones del fiscal Márquez, se han dado algunos hallazgos que no estaban presente en los informes previos, lo que conduce a suponer que la cuantía de la defraudación podría elevarse.

El Tribunal Superior de Apelaciones anunció que dará a conocer su decisión este jueves, a las dos de la tarde, una vez valore los argumentos presentados por el Ministerio Público y los abogados de la defensa.