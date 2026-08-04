Chiriquí: Ordenan detención provisional para dos personas imputadas por posesión agravada de drogas

Las dos personas deberán permanecer detenidas durante seis meses en un centro penitenciario, mientras se desarrollan las investigaciones en cada causa penal.

Chiriquí/Tras una audiencia, se ordenó la detención provisional de dos personas, imputadas en casos distintos por la presunta comisión del delito de posesión agravada de sustancias ilícitas.

El primero de los hechos tuvo lugar en Los Abanicos, distrito de David, el jueves 30 de julio, en donde se ubicaron, mediante diligencia de allanamiento y registro, 4 paquetes de hierba seca, 5 proveedores de arma, 30 municiones y seis cartuchos sin detonar.

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El segundo hecho se registró el 1 de agosto en el puesto de control de Guabalá, cuando mediante diligencia de allanamiento y registro se ubicaron, en el interior de un vehículo tipo camión, 499 paquetes de sustancias ilícitas.

En ambos casos, durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sustentó los elementos de convicción que acreditan la conducta penal y la presunta vinculación de estas personas, las cuales fueron imputadas y deberán permanecer detenidas durante seis meses en un centro penitenciario, mientras se desarrollan las investigaciones en cada causa penal.