Teletón Chiriquí| Inicia ampliación de sala de quemados del Hospital José Domingo de Obaldía

La obra busca mejorar la atención de pacientes pediátricos con quemaduras procedentes de Chiriquí y otras zonas del occidente del país.

Chiriquí/La ampliación, remodelación y equipamiento de la sala de quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía comenzó con una inversión superior a $500 mil, procedente de los fondos recaudados durante la Teletón Chiriquí 2026.

La actividad se desarrolló los días 13 y 14 de marzo en la Feria Internacional de David y superó la meta de recaudación de $505,195.90. La obra busca mejorar la atención de pacientes pediátricos con quemaduras procedentes de Chiriquí y otras zonas del occidente del país.

Giacomo Tamburrelli, del Club Activo 20-30 de Panamá, explicó que la iniciativa surgió como una teletón regional organizada con el respaldo de la población chiricana.

Es una Teletón importante que va a salvar muchísimas vidas. El 30% de las quemaduras a nivel nacional ocurre en la provincia de Chiriquí y casi el 70% son niños”, afirmó Tamburrelli.

Indicó que el proyecto se puso en marcha pocos meses después de la recaudación debido a la necesidad de fortalecer la atención de estos pacientes.

“En marzo hicimos la Teletón en Chiriquí y con esto arrancamos el proyecto de inmediato. Queremos entregarlo lo más pronto posible por la premura y para poder atender cualquier caso con la mejor tecnología, con la mejor capacidad y equipo aquí en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía”, manifestó.

Según la información proporcionada durante la actividad, en Chiriquí se registran al menos cinco pacientes con quemaduras por semana.

Por su parte, Danilo Pinto, también del Club Activo 20-30, señaló que trabajan contra el tiempo para completar la obra y entregar a la comunidad una instalación especializada.

Realmente, un accidente nunca sabemos cuándo va a ocurrir. Es por eso que estamos trabajando contra el reloj para poder entregarle y devolverle a toda la comunidad chiricana que creyó y confió en este proyecto esta sala de quemados de primer nivel para atenciones y salvar vidas en toda el área occidental del país”, expresó Pinto.

Los directivos del Club Activo 20-30 esperan continuar desarrollando teletones regionales destinadas a financiar proyectos en hospitales y atender otras necesidades sociales.

Con información de Demetrio Ábrego.