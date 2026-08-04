Calendario escolar de 2027: clases volverán a comenzar en marzo, anuncia la ministra Lucy Molinar

La ministra aseguró que el nuevo decreto con la modificación sería publicado en las próximas horas.

Panamá/Un día después de que el Ministerio de Educación oficializara el inicio de clases para el 22 de febrero de 2027, la ministra Lucy Molinar anunció este martes que modificó el calendario escolar para devolver el comienzo del año lectivo a la primera semana de marzo de 2027.

La decisión revierte el calendario aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 37 del 3 de agosto de 2026, que establecía el inicio de clases para el lunes 22 de febrero de 2027.

Molinar explicó que el ajuste responde al impacto económico que supondría para los padres de familia pagar una mensualidad completa de transporte escolar por solo tres días de clases durante febrero.

No contábamos con que alguien, por tres días de clases, iba a cobrar un mes. No pensábamos que eso iba a pasar. Nos equivocamos. Iba a pasar. Entonces, para que no pase, estamos haciendo el ajuste necesario”, manifestó.

Al ser consultada sobre la nueva fecha, la ministra confirmó que el inicio del año lectivo regresará a la primera semana de marzo.

“Vamos a volver a donde estábamos”, indicó Molinar. La titular del Meduca descartó que la decisión se encuentre todavía en evaluación y aseguró que el nuevo decreto con la modificación sería publicado en las próximas horas.

“No, no, no. El decreto sale en un par de horas. Ya se hizo el ajuste”, afirmó.

El calendario publicado inicialmente contemplaba 44 semanas de actividades académicas y administrativas, con clases del 22 de febrero al 3 de diciembre y un periodo de balance y graduaciones hasta el 17 de diciembre. Estas fechas deberán ser reorganizadas mediante el nuevo decreto.

Con información de Yenny Caballero.