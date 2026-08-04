Moradores de Caña Brava en Los Santos exigen al MOP una solución tras meses de espera por puente colapsado

Los residentes aseguran que han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención del MOP, tanto en la provincia como a nivel nacional, y que han recibido promesas, pero hasta el momento no se ha concretado la construcción del nuevo puente.

Los Santos/Moradores de Caña Brava, El Bijao, San Luis, El Rascador y otras áreas aledañas, en la provincia de Los Santos, exigen al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una respuesta ante el colapso del puente que comunica a estas comunidades.

Los residentes aseguran que llevan más de un año esperando la construcción de una nueva estructura, luego de que el puente quedara totalmente afectado durante la construcción de la nueva carretera y tras fuertes lluvias registradas en el sector.

Con una pancarta en la que se lee “Necesitamos pronta solución”, los moradores volvieron a reunirse en el sitio afectado para solicitar una respuesta a las autoridades.

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Osvaldo Rivera, residente de Caña Brava, señaló que las comunidades necesitan una solución rápida, debido a que esta vía es utilizada por residentes, estudiantes y personas que se trasladan hacia La Mina y otros sectores.

“Queremos que nos ayuden y que nos den una respuesta breve, rápido, pues”, manifestó Rivera.

La situación también está generando afectaciones económicas, según explicó otro residente, Celestino de León, quien aseguró que los taxis han dejado de ingresar al área y que también se ha perjudicado la actividad comercial.

“Hemos perdido todo. La carrera de taxi no quiere venir acá. La gente que vende verduras, esas cosas, todo eso nos está perjudicando”, afirmó.

De León también señaló que el deterioro del puente ha tenido repercusiones en el turismo de la zona. Explicó que durante las patronales del Corazón de Jesús, una de las principales actividades turísticas del sector, la afluencia de visitantes disminuyó porque algunas personas llegaban hasta el área y tenían que regresar al encontrarse con la vía afectada.

Los residentes aseguran que han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención del MOP, tanto en la provincia como a nivel nacional, y que han recibido promesas, pero hasta el momento no se ha concretado la construcción del nuevo puente.

A la reunión acudieron el alcalde del distrito de Los Santos y la representante del corregimiento, quienes dialogaron con los moradores sobre la situación.

La comunidad advirtió que, si no recibe una respuesta, podría adoptar otras medidas para exigir la construcción de la estructura.

Información de Eduardo Javier Vega

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