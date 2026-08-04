DIJ suspende temporalmente la expedición del récord policivo por trabajos de mantenimiento

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional informó que el servicio de expedición del Certificado de Antecedentes Personales (récord policivo) permanecerá suspendido temporalmente, debido a trabajos de mantenimiento en los sistemas de distribución de datos.

La suspensión afecta tanto la plataforma digital como la atención en ventanilla, por lo que los usuarios no podrán tramitar el documento hasta que concluyan las labores técnicas.

En un comunicado, la entidad indicó que la medida responde a trabajos de mantenimiento en los sistemas de distribución de datos.

La Policía Nacional agradeció la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasionar y aseguró que informará oportunamente, a través de sus canales oficiales, cuándo será restablecido el servicio.

¿Qué es el récord policivo?

El récord policivo, cuyo nombre oficial en Panamá es Certificado de Antecedentes Personales, es un documento emitido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional que certifica si una persona registra o no antecedentes penales.

Este certificado suele ser solicitado para:

Aplicar a un empleo , especialmente en instituciones públicas o empresas privadas.

, especialmente en instituciones públicas o empresas privadas. Realizar algunos trámites migratorios .

. Participar en licitaciones o contrataciones .

. Gestionar ciertos permisos o requisitos legales.

Es importante señalar que no sustituye otros documentos judiciales y solo refleja la información sobre antecedentes personales que administra la DIJ.

En la práctica, cuando alguien dice que necesita el récord policivo, se refiere precisamente a este Certificado de Antecedentes Personales. Por ello, la suspensión anunciada por la DIJ significa que, de forma temporal, no podrá obtenerse este documento ni por internet ni de manera presencial en las ventanillas hasta que finalicen los trabajos de mantenimiento.