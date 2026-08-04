Femicidio de Doris Franco: Inicia juicio por el asesinato de la educadora en Veraguas

La funcionaria recordó que el Ministerio de la Mujer cuenta con la Línea 180 , un servicio gratuito para atender casos de violencia, así como una aplicación móvil para solicitar apoyo de forma inmediata.

Este martes inició el juicio oral por el femicidio de la educadora Doris Franco, ocurrido el 26 de abril de 2024 en la barriada La Primavera, en Santiago de Veraguas.

Durante la jornada se prevé la evacuación de pruebas documentales, testimoniales y periciales, por lo que el proceso podría extenderse durante varios días.

Familiares y amigos de la docente acudieron al tribunal para acompañar el inicio del juicio y reiteraron su llamado a que se dicte una condena ejemplar por este caso.

"Lo importante es que ha iniciado este juicio. Esperamos un fallo de responsabilidad y que se haga justicia para la familia", manifestaron allegados de la víctima.

Por su parte, la abogada Rita Castañeda, representante del Ministerio de la Mujer, señaló que la institución acompaña a la familia y reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

"No hay que normalizar la violencia. Existen señales que pueden indicar que una persona es agresiva y debemos pedir ayuda a tiempo", expresó.

La funcionaria recordó que el Ministerio de la Mujer cuenta con la Línea 180, un servicio gratuito para atender casos de violencia, así como una aplicación móvil para solicitar apoyo de forma inmediata.

Te puede interesar: Proponen tribunal de arbitraje para agilizar reclamos contra empresas eléctricas

Mientras tanto, Fulvia Sinfúl, presidenta del Comité de Acción de la provincia de Veraguas, indicó que la familia ha esperado más de dos años para llegar a esta etapa del proceso.

Justicia tardía no es justicia. Lo que pedimos hoy es una justicia ejemplar para Doris, para su hija, su madre y toda su familia", afirmó.

Asimismo, cuestionó que el juicio pudiera desarrollarse con restricciones de acceso al público y pidió que la ciudadanía pueda presenciar el proceso.

"Exigimos como ciudadanos panameños poder conocer lo que acontecerá en este juicio", señaló.

Los familiares también denunciaron que las constantes demoras en el proceso han provocado una revictimización, al tener que acudir reiteradamente a audiencias durante estos dos años de espera.

Al finalizar el juicio, corresponderá al Tribunal de Juicio determinar la responsabilidad penal del acusado y, de ser hallado culpable, imponer la sanción correspondiente.

Información de Ney Castillo