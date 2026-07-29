MOP repara varias vías de Colón y sigue con trabajos en el puente sobre el río Guanche

Las obras contemplan la sustitución de asfalto por concreto y la reparación de las pilas del puente sobre el río Guanche para mejorar la transitabilidad en la provincia.

Colón/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en los trabajos de rehabilitación vial en la provincia de Colón, específicamente en la avenida que conecta el sector de Ciudad del Sol con la cárcel de Colón, las comunidades de áreas revertidas y la entrada hacia la Costa Abajo de Colón.

El proyecto, que se mantiene en ejecución desde el año 2023, contempla la sustitución completa de la estructura de asfalto a concreto debido a que la zona es altamente inundable y presentaba altos niveles freáticos, lo que causaba un rápido deterioro en la superficie de rodadura anterior.

Según explicó Elvin Ábrego, director regional del MOP en Colón, el cambio de diseño a losas de concreto garantizará una mayor durabilidad de la vía frente a los fuertes aguaceros que afectan regularmente a la región. Asimismo, la obra incluye la construcción y adecuación de estructuras hidrológicas para canalizar el caudal hídrico y evitar que la carretera vuelva a inundarse.

Trabajos en el puente sobre el río Guanche

En relación con las afectaciones reportadas en el puente sobre el río Guanche, que comunica con la Costa Arriba de Colón y el distrito de Portobelo, el director regional del MOP confirmó que una empresa contratista inició las labores de reparación estructural.

Los trabajos se centran en la rehabilitación de tres pilares ubicados en el margen izquierdo en sentido hacia Costa Arriba, los cuales presentaron desperfectos técnicos tras los estudios realizados por el equipo de diseño del MOP.

Para garantizar la seguridad y fluidez vehicular mientras se desarrollan las obras, el MOP mantiene una coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para regular la circulación mediante un solo carril habilitado para entrada y salida.

Se estima que los trabajos de reforzamiento en la estructura del puente tengan una duración aproximada de 30 días, sujetos a las condiciones climáticas de la zona. En tanto, las autoridades proyectan que la intervención vial en el sector de Los Cuatro Altos concluya hacia finales del mes de agosto.

Con información de Fabio Caballero.