Cerca del 70% de los panameños no puede acceder a una vivienda propia, según Acobir

La presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, señaló que el segmento de viviendas de hasta $180 mil registra una desaceleración debido a las altas tasas de interés, el desempleo y los cambios en el interés preferencial. Mientras tanto, el mercado de propiedades de mayor valor mantiene un comportamiento positivo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El acceso a una vivienda propia se ha vuelto cada vez más difícil para los panameños. De acuerdo con la presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Katherine Reyes Espino, los estudios realizados por el gremio reflejan que el 70% de los panameños actualmente no puede optar por la compra de una vivienda.

La dirigente explicó que esta situación responde a una combinación de factores, entre ellos el endurecimiento de las políticas bancarias, las elevadas tasas de interés, el desempleo y la entrada en vigor de la nueva Ley de Interés Preferencial desde el 1 de enero de este año. "Dentro de los estudios que hemos llevado adelante, desde nuestra mesa en Acobir, sabemos que el 70% de la población no puede optar por una vivienda. Y es justamente por todas estas condiciones que han cambiado a nivel bancario", reveló.

Según Reyes Espino, la desaceleración se concentra principalmente en el segmento de viviendas con precios de hasta $180 mil, considerado el mercado al que tradicionalmente acceden las familias panameñas para adquirir su primera vivienda y construir patrimonio.

En contraste, indicó que el mercado de propiedades con valores superiores a $300 mil ha mostrado un crecimiento, impulsado por compradores de mayor poder adquisitivo y por inversionistas extranjeros interesados en programas de residencia mediante inversión.

Frente al panorama, la presidenta de Acobir señaló que el gremio mantiene mesas de trabajo en las que participan corredores de bienes raíces, promotores, bancos, valuadores y otros actores del sector para elaborar propuestas dirigidas a los Órganos Ejecutivo y al Legislativo.

Explicó que ya han sostenido reuniones con representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda y reactiven la actividad inmobiliaria.

Asimismo, manifestó que el gremio percibe disposición por parte del Gobierno para buscar soluciones. Mientras se discuten posibles cambios legales y financieros, Reyes Espino indicó que Acobir mantiene una labor de orientación al público sobre las alternativas disponibles para adquirir una vivienda y la importancia de una adecuada planificación financiera.

Añadió que el sector espera que la reactivación de proyectos de construcción, tanto públicos como privados, contribuya a generar empleos y dinamizar nuevamente el mercado inmobiliario.