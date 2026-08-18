Saturación de suelos y alerta amarilla obligan a mantener suspendidas las clases en Ñö Kribo y en 21 escuelas de Bocas del Toro

Más de 170 escuelas de la comarca Ngäbe Buglé continuarán sin clases presenciales este miércoles 19 de agosto. La medida, confirmada por el Ministerio de Educación (Meduca), responde a los altos niveles de saturación de suelos, el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, y la alerta amarilla vigente emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La suspensión aplica de forma directa para 172 centros educativos distribuidos entre las zonas escolares N.° 1 y N.° 18 de la región comarcal de Ñö Kribo.

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Meduca exhortó a los directores de los planteles y a las autoridades regionales a tomar decisiones oportunas ante situaciones fortuitas o de fuerza mayor que puedan comprometer la seguridad de estudiantes y docentes.

Mientras que en Bocas del Toro, un total de 21 centros educativos mantendrán sus clases suspendidas este miércoles 19 de agosto, debido a los riesgos generados por las condiciones climáticas adversas en la región.

La suspensión busca salvaguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Las escuelas afectadas son:

C.E.B.G. Santa Marta Abajo

Esc. Santa Marta Arriba

Esc. Bilingüe Teobroma

Esc. San San Medio Anexa

Esc. San San Mona

Esc. Finca 54

Esc. Loma Bandera

Esc. Deborah

Esc. Finca California

Esc. Puente Blanco

Col. Secundario Guabito

Esc. San San Medio

Esc. San San Tigra

Esc. San San

Esc. San San Drury

Esc. Alto Dos Caños Anexa

Esc. Quebrada Canela

Esc. Santa Clara

Esc. Dos Caños Abajo

Esc. Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela

Esc. Bilingüe Dionisia G. de Ayarza

Meduca instó a los directores de los planteles y a las autoridades regionales a tomar las medidas pertinentes y suspender actividades en caso de que se presenten condiciones imprevistas que representen un peligro para la comunidad educativa.

La entidad mantiene coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y el Ministerio de Gobierno para monitorear la evolución del clima en la zona.