Sinaproc brinda balance de las afectaciones por las fuertes lluvias; recalcan la alerta amarilla en Bocas del Toro

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil, advirtió sobre la saturación de suelos, el riesgo de deslizamientos y el impacto de la onda tropical en el norte del país.

Panamá/Las fuertes precipitaciones que azotan al norte del país han puesto a las autoridades en máxima alerta. Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), detalló en Noticias AM la situación actual en Bocas del Toro y Chiriquí, explicando cómo el fenómeno de El Niño está generando un patrón climático en el territorio panameño.

Según el director del Sinaproc, la prioridad en este momento se concentra en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en la cuenca del río Changuinola y la región Ño Kribo.

"Mantenemos alerta amarilla, lo que significa un proceso de evacuación preventiva para la población y la movilización total de nuestras fuerzas", explicó Smith. Actualmente, hay tres albergues activos que resguardan a más de 90 personas, mientras las autoridades monitorean los niveles del río, el cual recibe importantes aportes hídricos desde el lado costarricense.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la explicación sobre cómo el fenómeno de El Niño impacta al país. Lejos de ser solo sinónimo de sequía, este evento climático está provocando un contraste marcado: lluvias intensas y acumuladas en la vertiente del Caribe y Atlántico, mientras el sur del país enfrenta una disminución drástica de las precipitaciones.

Saturación de suelos y zonas vulnerables

"El peligro principal no es solo la inundación, sino los deslizamientos", advirtió el funcionario. Las áreas más vulnerables a movimientos de tierra se mantienen en los tramos carreteros de Viguí hasta David, Gualaca, Fortuna, Chiriquí Grande, Almirante y las zonas comarcales como Kankintú. Obras Públicas ya trabaja en la limpieza de vías tras caídas de árboles y deslizamientos puntuales.

El llamado de Omar Smith a la ciudadanía es claro: ante grietas en el terreno o ruidos extraños provenientes de las laderas, la población debe evacuar de inmediato sin esperar instrucciones.

Finalmente, sobre las actividades marítimas, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que no hay restricción de zarpe, pero el mar se reporta picado. Los pescadores del norte deben extremar precauciones, usar chalecos salvavidas y mantener sistemas de comunicación activos ante el paso de la onda tropical que seguirá dejando lluvias en buena parte del país.