Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 20 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 20 DE AGOSTO

📍COCLÉ

• Casa Comunal de Ventorrillo, en El Harino, distrito de La Pintada

📍VERAGUAS

• Casa Comunal de La Sabaneta, en Santiago Sur, distrito de Santiago

• Colegio Eduardo Sánchez Díaz, en Río Grande, distrito de Soná

📍PANAMÁ OESTE

• Casa Comunal de Arosemena, en el distrito de La Chorrera

📍CHIRIQUÍ

• Rancho Comunal de Cochea Centro, en el distrito de David

📍PANAMÁ

• Cancha San Miguel, en San Martin, distrito de Panamá

📍DARIÉN

• Cancha de Arretí, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe

• Escuela Primaria de La Moneda, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe

📍LOS SANTOS

• Cancha Municipal de Las Guabas, distrito de Los Santos

📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ

• Comunidad de Mreeni, distrito de Müna