Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 20 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 20 DE AGOSTO
📍COCLÉ
• Casa Comunal de Ventorrillo, en El Harino, distrito de La Pintada
📍VERAGUAS
• Casa Comunal de La Sabaneta, en Santiago Sur, distrito de Santiago
• Colegio Eduardo Sánchez Díaz, en Río Grande, distrito de Soná
📍PANAMÁ OESTE
• Casa Comunal de Arosemena, en el distrito de La Chorrera
📍CHIRIQUÍ
• Rancho Comunal de Cochea Centro, en el distrito de David
📍PANAMÁ
• Cancha San Miguel, en San Martin, distrito de Panamá
📍DARIÉN
• Cancha de Arretí, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe
• Escuela Primaria de La Moneda, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe
📍LOS SANTOS
• Cancha Municipal de Las Guabas, distrito de Los Santos
📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ
• Comunidad de Mreeni, distrito de Müna