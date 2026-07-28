'La gente le tiene más miedo al recibo que a la inseguridad': usuario denuncia inusual aumento en su factura de luz

Un residente aseguró que su factura de electricidad pasó de un promedio de $60 a más de $120 mensuales luego del reemplazo de su medidor.

Ciudad de Panamá, Panamá/“La gente está desmotivada con ir a la ASEP. La gente le tiene más miedo al recibo de la luz que a la inseguridad hoy en día. Cuando te llega la alarma de que en el correo llegó el recibo de la luz, la gente está preocupada”. Con estas palabras, Luis Boza, usuario del servicio eléctrico, resumió el sentir que, según afirma, comparten numerosos clientes que han reportado incrementos en sus facturas de energía en los últimos meses.

Boza relató que su situación comenzó en marzo, cuando notó un aumento significativo en el monto de su recibo de electricidad. Hasta entonces, aseguró que sus facturas oscilaban entre 40 y 60 dólares, pero posteriormente comenzaron a superar los 100 dólares, pese a que, según indicó, vive solo y mantiene los mismos hábitos de consumo.

El usuario explicó que, al acudir a la empresa distribuidora para solicitar una explicación, le informaron que el medidor de su residencia había sido reemplazado ese mismo mes.

"Es que a usted le cambiaron el medidor en marzo. Yo, ¿con qué permiso? ¿Cómo que tú me cambias el medidor sin decirme? ¿Cómo tú entras a mi propiedad, me cambias el medidor y no me dices nada? No, es que nosotros no tenemos que decirle porque el medidor es de la empresa y nosotros podemos cambiar el medidor. Y qué casualidad de la vida que desde que me cambiaron el medidor, todo empezó a subir", dijo.

Agregó que "las personas me dicen que el medidor era para mejorar los que estaban antes. Pero pasó todo lo contrario. Todo empezó a subir. Y muchas personas están viviendo este calvario", señaló. Boza sostuvo que el incremento quedó reflejado en sus recibos. Mientras en febrero pagó 67,61 dólares, en marzo la factura ascendió a 105,82 dólares y, un mes después, superó los 123 dólares.

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Ante esa situación, presentó un reclamo formal ante la empresa eléctrica. Sin embargo, afirmó que la respuesta recibida fue que la inspección no detectó anomalías en el equipo ni en el servicio. Según explicó, tras publicar su caso en redes sociales, personal de la empresa acudió nuevamente a inspeccionar el medidor, pero el resultado fue el mismo.

El usuario considera que la explicación no responde a las dudas sobre el incremento registrado en su consumo y sostiene que otros clientes han reportado situaciones similares. Boza también manifestó que inicialmente desistió de presentar una queja ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) debido a comentarios de otras personas que le aseguraban que el proceso no tendría resultados favorables.

No obstante, indicó que ahora acudirá a la entidad reguladora para presentar formalmente su caso. "El panameño quiere que le den respuesta porque hay algo raro que está pasando y no es solamente a mí, sino a miles de panameños que esto le está trastocando su presupuesto, les está trastocando todo", expresó.

El usuario reiteró que no cuestiona posibles variaciones en el consumo eléctrico derivadas de factores como las altas temperaturas, sino el incremento que, asegura, se produjo inmediatamente después del cambio del medidor.

En las últimas semanas, diversos usuarios han reportado incrementos en sus facturas de electricidad, una situación que ha generado consultas y reclamos ante las empresas distribuidoras y la entidad reguladora, que ha reiterado los canales disponibles para la atención de estos casos.