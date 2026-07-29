Accidente de tránsito en la vía Centenario dejó varios heridos y provocó pesado tráfico

Un camión impactó contra varios vehículos, afectando la circulación en ambos sentidos de la importante arteria vial.

Ciudad de Panamá/Un accidente de tránsito en la vía Centenario provocó un fuerte congestionamiento vehicular y dejó varias personas heridas durante la mañana de este miércoles. El hecho ocurrió alrededor de las 8:20 a.m. en dirección a Merca Panamá y la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el informe proporcionado por el subteniente Edgar Peralta, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, en la colisión múltiple estuvieron involucrados un microbús del Estado, un vehículo de carga tipo agrícola y un motorizado.

Las investigaciones preliminares indican que el conductor del camión agrícola perdió el control de los frenos, impactando al microbús. Durante el incidente, el motociclista cayó bajo las ruedas de un camión articulado que circulaba por la zona.

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Paralelamente, un segundo camión articulado debió desviarse hacia la zona verde para evitar chocar contra los automóviles detenidos en la vía, generando dos situaciones de emergencia simultáneas en el mismo punto.

Atención de heridos y tráfico lento

Personal paramédico del SUME 911 y de la Caja de Seguro Social (CSS) acudieron al lugar para brindar primeros auxilios a las personas heridas sobre el pavimento, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro hospitalario.

El carril izquierdo con dirección a la capital se mantiene bloqueado debido a los trabajos de rescate e inspección policial. Además, la circulación hacia el área de Arraiján también registra retenciones causadas por conductores que reducen la velocidad para observar la escena.

La Policía de Tránsito recomendó a los automovilistas tomar rutas alternativas como la vía por Paraíso o el Puente de las Américas, además de recordar la importancia de respetar los límites de velocidad en esta arteria caracterizada por tramos rectos y extensos.