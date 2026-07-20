Accidentes en la vía Centenario generan preocupación por exceso de velocidad

Entre las principales causas de estos hechos se encuentran el exceso de velocidad y la falta de atención de los conductores a las señales y condiciones de la vía.

Ciudad de Panamá/Los accidentes de tránsito continúan registrándose con frecuencia en la vía Centenario, involucrando desde vehículos sedán y camionetas 4x4 hasta camiones y equipos pesados, lo que provoca cierres parciales, congestionamientos y afectaciones para quienes circulan por esta transitada carretera.

El teniente Raymundo Sandoval, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que entre las principales causas de estos hechos se encuentran el exceso de velocidad y la falta de atención de los conductores a las señales y condiciones de la vía.

“Generalmente, estos accidentes se desarrollan por dos principios: uno, el exceso de velocidad, y el otro, desatender las señales y no estar atento a las condiciones de la vía. Mantenemos varios operativos, sobre todo de control de velocidad y fiscalización de equipos pesados”, señaló Sandoval.

Recientemente se registró un accidente de gran magnitud en esta carretera, en el que incluso una caja fuerte cayó sobre la vía y provocó una serie de colisiones en cadena.

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Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a conducir a una velocidad moderada, que permita reaccionar oportunamente ante cualquier obstáculo o maniobra inesperada.

“Es importante señalarle a la ciudadanía que debe conducir a una velocidad moderada, que le permita, ante cualquier tipo de maniobra, mantener el dominio físico del vehículo y así evitar un accidente de tránsito”, agregó el teniente.

Sandoval indicó que, pese a las advertencias, operativos y llamados de atención, algunos conductores continúan incurriendo en las mismas infracciones.

Según un reporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, durante el fin de semana sus unidades atendieron 45 accidentes de tránsito.

Con información de Jorge Quirós