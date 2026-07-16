¡Atención! Tráfico afectado por vuelco de camión volquete en la vía Centenario

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del accidente.

Un accidente de tránsito registrado este jueves en la vía Centenario, antes del puente en dirección hacia la ciudad capital, provocó un fuerte congestionamiento vehicular en el área. El accidente ocurrió cerca de las 2:45, según los primeros reportes divulgados a través de las redes sociales.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo involucrado es un camión que transportaba material pétreo.

Al lugar acudieron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional para agilizar la circulación vehicular y coordinar las labores de atención del incidente.

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También se movilizó personal especializado del Cuerpo de Bomberos para brindar asistencia al camión y realizar las maniobras necesarias para despejar la vía.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras continúan los trabajos en el sitio y se normaliza el flujo vehicular en la vía Centenario.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del accidente.

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