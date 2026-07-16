Sinaproc eleva a alerta amarilla a Changuinola y Almirante por incremento de lluvias

La alerta amarilla implica el fortalecimiento de las acciones de preparación y respuesta, además de la disponibilidad de recursos para atender posibles afectaciones.

Bocas del Toro/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, ante el incremento del riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

La medida comenzó a regir a partir de las 3:00 p.m. de este jueves 16 de julio, tras el análisis técnico y científico realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Según el informe, las condiciones están relacionadas con la interacción de la vaguada monzónica, ubicada al sur del país, con un sistema de baja presión sobre el Caribe colombiano, cuyo eje se extiende cerca de la costa caribeña panameña.

Sinaproc informó que se mantiene la alerta verde en otras zonas del país:

Bocas del Toro: Chiriquí Grande.

Chiriquí Grande. Comarca Ngäbe-Buglé: Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Ñürüm, Mironó, Nole Duima y Kankintú.

Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Ñürüm, Mironó, Nole Duima y Kankintú. Veraguas: Santa Fe, Calovébora y Cañazas.

Santa Fe, Calovébora y Cañazas. Colón: Donoso, Omar Torrijos Herrera y Chagres.

Donoso, Omar Torrijos Herrera y Chagres. Coclé: La Pintada.

La institución advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones en sectores vulnerables, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos y quebradas. El riesgo es mayor debido a la alta saturación de los suelos en el occidente del país, principalmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y las zonas norte y sur de Veraguas.

Ante este escenario, se mantienen activos los mecanismos de vigilancia, monitoreo y coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias, las autoridades locales y los equipos de primera respuesta.

Recomendaciones a la población

Sinaproc recomendó evitar actividades recreativas y acuáticas en ríos, quebradas, lagos y playas, así como no cruzar calles o afluentes inundados. También pidió mantenerse alejado de zonas propensas a inundaciones, deslizamientos y caída de árboles.

Además, solicitó activar los planes familiares, laborales o escolares de emergencia, atender las indicaciones de las autoridades y brindar apoyo a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.