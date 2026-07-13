Sinaproc declara alerta verde por lluvias, tormentas y fuertes vientos en 19 distritos del país

Los distritos bajo aviso se ubican en las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, además de la comarca Ngäbe Buglé.

Zonas de inundaciones en Bocas del Toro. / Foto cortesía: Sinaproc
Danna Durán - Periodista
13 de julio 2026 - 16:00

Ciudad de Panama/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en 19 distritos del país debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La medida comenzó a regir desde la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, tras un análisis técnico-científico de las condiciones meteorológicas que afectan al territorio nacional.

Los distritos bajo aviso se ubican en las provincias de:

  • Bocas del Toro
  • Veraguas
  • Colón
  • Coclé
  • Comarca Ngäbe Buglé

En Bocas del Toro, la alerta comprende los distritos de Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande. En la comarca Ngäbe Buglé incluye Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Kankintú, Mironó, Ñurum y Nole Duima.

Mientras tanto, en Veraguas se mantiene para Santa Fe, Colovébora y Cañazas; en Colón para Donoso, Chagres y Omar Torrijos Herrera; y en Coclé para el distrito de La Pintada.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) continúa activa sobre el país, mientras se registra el desplazamiento de ondas tropicales y un abundante aporte de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico.

Estas condiciones incrementan el potencial de lluvias significativas durante las próximas horas, por lo que Sinaproc mantiene activados los mecanismos de monitoreo y vigilancia permanente en coordinación con los gobiernos locales.

Ante este escenario, la entidad exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Sinaproc e Imhpa, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y no permanecer en áreas propensas a deslizamientos, inundaciones o caída de árboles.

Además, recomendó revisar y limpiar cunetas, desagües y techos de las viviendas, contar con un plan familiar de emergencia y extremar las medidas de precaución durante tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Sinaproc recordó que la alerta verde corresponde a una fase de vigilancia y prevención, por lo que los Centros de Operaciones de Emergencia y las instituciones de respuesta permanecerán en monitoreo constante para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

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