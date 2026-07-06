Recurrencia del fenómeno de El Niño aumenta por cambio climático, advierte directora del Imhpa

Panamá ya se encuentra bajo una fase fuerte del fenómeno de El Niño, una condición climática que podría extenderse hasta mayo de 2027 .

Panamá/El calentamiento global está haciendo que el fenómeno de El Niño sea cada vez más frecuente e intenso, una condición que podría traducirse en mayores periodos de calor, disminución de lluvias en el Pacífico y presión sobre el abastecimiento de agua y la generación eléctrica en Panamá, advirtió la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz Graciela Calzadilla.

Calzadilla explicó que esta categoría se define por el aumento de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial. “Arriba de 1 grado Celsius, por arriba de lo normal, desde 1 hasta 2, se considera un fenómeno fuerte. Nosotros en este momento, la última actualización de NOA del 22 de junio, determinó que teníamos un aumento de 1.7 la zona que se monitorea, es decir, ya estamos en la categoría fuerte”, indicó.

Calzadilla advirtió que el escenario podría intensificarse hacia finales de año. “La NOA dice que con un 60, 65% de probabilidades, para el trimestre de noviembre, diciembre y enero del próximo año, podemos tener un niño muy fuerte. Es decir, que hemos superado los 2 grados Celsius de temperatura por arriba de lo normal en el Pacífico”, manifestó.

La funcionaria aclaró que El Niño no implica ausencia total de lluvias, sino una reducción de las precipitaciones en el Pacífico y un ligero aumento en el Caribe. “Disminución de las lluvias en el Pacífico y un ligero aumento en el Caribe”, explicó. También advirtió que el comportamiento será irregular, con lluvias intensas de corta duración, descargas eléctricas y periodos secos de varios días.

“Tenemos fuertes lluvias con descargas eléctricas, vientos de corta duración. Y siguen dos, tres días, entonces secos. Y esa, como digo, al final, cuando sumamos, vemos que hay una disminución importante. Pero también esa mala distribución y comportamiento errático también es complicado para todos los sectores”, señaló.

Otro efecto será el incremento de las temperaturas. Calzadilla recordó que para abril, mayo y junio se había previsto un aumento de hasta tres grados Celsius, situación que ya se ha observado con temperaturas elevadas y sensaciones térmicas cercanas a los 42 grados.

“En mayo tuvimos también un récord de temperaturas de 37.7 en Macaracas y una sensación térmica casi de 42 grados Celsius”, dijo. También mencionó que en Río Grande se registró una sensación térmica de 41.8 grados Celsius.

El arco seco aparece como una de las zonas más vulnerables. La directora indicó que en junio la estación de Pedasí registró 14 días sin lluvia. “Como ves, todos los récords de falta de lluvia, de días sin lluvia, de altas temperaturas, lastimosamente siempre es en el arco seco”, expresó.

Calzadilla precisó que esta región comprende el sur de Veraguas, Herrera, Los Santos y parte de Coclé. Aunque se le conoce como arco seco, aclaró que no se trata de un área totalmente seca, sino de una zona donde llueve menos que en otras regiones del país.

Sobre la duración del fenómeno, la directora indicó que estadísticamente puede extenderse entre nueve y 18 meses. “Nosotros lo declaramos para Panamá el 12 de mayo, la NOA lo hizo un mes después, el 12 de junio. Si contamos 12 meses, que fue lo que duró 23-24, el fenómeno del niño 23-24, entonces estaríamos llegando a mayo del próximo año”, explicó.

La información, según Calzadilla, ya es compartida con sectores sensibles como el agropecuario y el energético. La funcionaria insistió en que las instituciones y la ciudadanía deben prepararse desde ahora.

“No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes, no porque llovió hoy, porque llovió tres días seguidos, no significa que no vamos a tener esa disminución”, advirtió.

También planteó la necesidad de impulsar medidas de ahorro de agua. “Tiene que haber algunas campañas de ahorro de agua. Porque, a ver, los cursos de agua se van a ver afectados, la generación eléctrica se va a ver afectada, porque hay un 60, 68% en la matriz energética que es hidro. Las tomas de agua potable se van a ver afectadas”, sostuvo.

Calzadilla comparó el escenario actual con años anteriores en los que Panamá enfrentó condiciones similares, como 1997-1998, 2002-2009 y 2023-2024. “Como le digo yo a los sectores, ¿qué hiciste, qué no hiciste, dónde nos equivocamos, corrijamos?”, manifestó.

La directora explicó que el calentamiento global está haciendo que estos eventos sean más frecuentes e intensos. “Lo que sucede es que el calentamiento global está haciendo que esos eventos sean más seguidos y más intensos”, afirmó.

Ante este panorama, el Instituto de Meteorología mantiene comunicación con sectores estratégicos. Calzadilla indicó que trabajan con mesas agroclimáticas para el sector agropecuario y con pronósticos de largo plazo para el sector eléctrico. “Inclusive le estamos haciendo pronósticos al sector eléctrico hasta mayo del próximo año porque los lagos están también muy, muy disminuidos”, señaló.