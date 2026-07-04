MIDA se reúne con productores en busca de alternativas ante sequía asociada al fenómeno de El Niño

El ministro señaló que las respuestas se están construyendo junto al sector productivo, al considerar que los productores son quienes conocen de primera mano las necesidades y afectaciones en el campo.

Veraguas./El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene reuniones con productores de distintos rubros para definir medidas frente al fenómeno de El Niño y la sequía que podría afectar al sector agropecuario, informó el titular de la entidad, Roberto Linares.

El ministro aseguró que el objetivo es buscar alternativas que permitan reducir el impacto sobre los productores y, al mismo tiempo, proteger el abastecimiento nacional de alimentos, en un contexto en el que la seguridad alimentaria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del sector.

Al ser consultado sobre las evaluaciones que realiza el MIDA por los posibles efectos del fenómeno de El Niño, Linares indicó que la institución trabaja directamente con los productores. “Es correcto. Casualmente en estos momentos estoy reunido con un grupo de productores de leche y estamos buscando las distintas alternativas a ver cómo le hacemos frente al fenómeno del Niño y a la sequía que se nos avecina”, expresó.

El ministro señaló que las respuestas se están construyendo junto al sector productivo, al considerar que los productores son quienes conocen de primera mano las necesidades y afectaciones en el campo. “Estas soluciones las estamos buscando junto con ellos, con los productores, que son los que más saben cuáles son sus necesidades y sus afectaciones”, manifestó.

Linares afirmó que el MIDA mantiene una comunicación constante con productores de diferentes provincias. “Tenemos una estrecha relación y estamos día a día reuniéndonos con los productores. Ayer estuvimos en el área de Colón. Estoy con los productores lecheros aquí”, indicó.

El titular del MIDA también destacó el respaldo institucional para atender la situación del sector agropecuario. “Créame que gracias a Dios tenemos el apoyo no solo del Ejecutivo, también del Legislativo y del país entero, todas las instituciones y sabemos lo importante que es la seguridad alimentaria y tenemos que darle más importancia al sector agropecuario, sobre todo al pequeño y mediano productor”, afirmó.

Durante las últimas semanas, Linares ha sostenido encuentros en distintas provincias con productores de varios rubros y ha participado en entregas de insumos agropecuarios dirigidos a productores de la agricultura familiar.

Con información de Ney Castillo.