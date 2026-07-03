Imhpa emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo Panamá hasta el 6 de julio

La entidad advierte sobre acumulados de lluvia de hasta 300 milímetros, posibles deslizamientos, crecidas de ríos y fuertes ráfagas de viento.

Imagen con fines ilustrativos de lluvias o aguaceros. / Pexels

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este viernes un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos, debido a las condiciones atmosféricas que favorecerán precipitaciones de moderadas a fuertes hasta el próximo lunes 6 de julio.

El aviso estará vigente desde las 2:54 p.m. de este 3 de julio hasta las 11:59 p.m. del 6 de julio, e incluye todas las provincias y comarcas del país, así como el litoral Caribe y Pacífico.

Según el Imhpa, la inestabilidad atmosférica obedece a la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos bajas presiones, ejes de vaguada, la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el paso de la onda tropical N.° 20, prevista entre este domingo y lunes.

La entidad indicó que estas condiciones, sumadas al acoplamiento de flujos de viento en distintos niveles de la troposfera, favorecerán nuevos periodos de lluvias significativas, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados diarios de lluvia entre 30 y 100 milímetros, mientras que, en un periodo de tres días, los acumulados podrían alcanzar entre 90 y 300 milímetros, dependiendo de la zona.

Advierten sobre posibles afectaciones

El Imhpa alertó que las lluvias podrían provocar:

  • Deslizamientos de tierra.
  • Escorrentías superficiales.
  • Incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas.
  • Ráfagas de viento asociadas a las tormentas eléctricas.

Ante este panorama, la institución exhortó a la población a mantenerse atenta a los informes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los estamentos de seguridad y protección civil.

Las autoridades también recomendaron extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, mientras se mantenga vigente el aviso de vigilancia.

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