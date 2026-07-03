Imhpa emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo Panamá hasta el 6 de julio

La entidad advierte sobre acumulados de lluvia de hasta 300 milímetros, posibles deslizamientos, crecidas de ríos y fuertes ráfagas de viento.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este viernes un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos, debido a las condiciones atmosféricas que favorecerán precipitaciones de moderadas a fuertes hasta el próximo lunes 6 de julio.

El aviso estará vigente desde las 2:54 p.m. de este 3 de julio hasta las 11:59 p.m. del 6 de julio, e incluye todas las provincias y comarcas del país, así como el litoral Caribe y Pacífico.

Según el Imhpa, la inestabilidad atmosférica obedece a la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos bajas presiones, ejes de vaguada, la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el paso de la onda tropical N.° 20, prevista entre este domingo y lunes.

Te puede interesar: Ciudad de la Salud cede un quirófano al Hospital del Niño para reducir la mora quirúrgica

La entidad indicó que estas condiciones, sumadas al acoplamiento de flujos de viento en distintos niveles de la troposfera, favorecerán nuevos periodos de lluvias significativas, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados diarios de lluvia entre 30 y 100 milímetros, mientras que, en un periodo de tres días, los acumulados podrían alcanzar entre 90 y 300 milímetros, dependiendo de la zona.

Advierten sobre posibles afectaciones

El Imhpa alertó que las lluvias podrían provocar:

Deslizamientos de tierra.

Escorrentías superficiales.

Incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas.

Ráfagas de viento asociadas a las tormentas eléctricas.

Ante este panorama, la institución exhortó a la población a mantenerse atenta a los informes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los estamentos de seguridad y protección civil.

Las autoridades también recomendaron extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, mientras se mantenga vigente el aviso de vigilancia.