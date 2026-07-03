Ciudad de la Salud cede un quirófano al Hospital del Niño para reducir la mora quirúrgica

El Hospital Pediátrico cuenta con siete quirófanos completamente equipados y que uno de ellos, actualmente sin uso, será destinado a las cirugías programadas por el Hospital del Niño.

Ciudad de Panamá/A partir del próximo lunes 6 de julio, el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud pondrá a disposición del Hospital del Niño uno de sus quirófanos para la realización de cirugías ambulatorias y de baja complejidad, como parte de una estrategia de colaboración interinstitucional destinada a disminuir la mora quirúrgica en pacientes pediátricos.

La medida busca aprovechar la infraestructura disponible para aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud y ofrecer una atención más oportuna a los niños que permanecen en espera de un procedimiento quirúrgico.

El director médico del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, el doctor Alejandro Martínez, destacó que la prioridad de esta iniciativa es garantizar el bienestar de los pacientes, independientemente de la institución que les brinde la atención.

"Los niños panameños no conocen del Ministerio de Salud ni de la Caja de Seguro Social; conocen de sus dolencias", expresó Martínez.

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El especialista explicó que el Hospital Pediátrico cuenta con siete quirófanos completamente equipados y que uno de ellos, actualmente sin uso, será destinado a las cirugías programadas por el Hospital del Niño.

"Pondremos a disposición del Hospital del Niño un quirófano que no estamos utilizando y ellos aportarán el personal de enfermería, médicos especialistas, Registros Médicos, camilleros y todo el recurso humano necesario para realizar sus procedimientos quirúrgicos", detalló.

La iniciativa contempla que el Hospital del Niño aporte el personal médico y administrativo requerido para desarrollar las intervenciones, mientras que la Ciudad de la Salud facilitará las instalaciones y el equipamiento.

Las autoridades señalaron que esta coordinación permitirá optimizar los recursos existentes, reducir los tiempos de espera para las cirugías pediátricas y ampliar el acceso a procedimientos quirúrgicos para los pacientes que los requieren.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman el compromiso de priorizar la atención de la niñez panameña mediante el uso eficiente de la capacidad instalada del sistema público de salud.