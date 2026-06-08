Minsa impulsa transformación digital para modernizar estadísticas de salud

El proyecto permitirá digitalizar y estandarizar los procesos estadísticos nacionales mediante la integración de datos de mortalidad y morbilidad por enfermedades no transmisibles (ENT).

Ciudad de Panamá/Ministerio de Salud (Minsa), con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), puso en marcha el proyecto “Transformación de los datos de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (REGES) en tableros para la toma de decisiones”, una iniciativa que busca modernizar la gestión de la información sanitaria en el país.

El proyecto permitirá digitalizar y estandarizar los procesos estadísticos nacionales mediante la integración de datos de mortalidad y morbilidad por enfermedades no transmisibles (ENT), con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud 2025-2030, orientada a construir un sistema sanitario más conectado, inteligente y capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

“En este proceso hemos logrado avances importantes, como el fortalecimiento del Sistema Estadístico Integral de Salud, la transición hacia la Clasificación Internacional de Enfermedades y la modernización de los registros de enfermedades no transmisibles”, indicó el titular de Salud.

Por su parte, Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Panamá, destacó que el proyecto permitirá al país contar con un sistema moderno y actualizado de información sanitaria, capaz de proporcionar datos precisos y oportunos de todas las regiones de salud.

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La funcionaria explicó que la plataforma facilitará el análisis de información a través de variables como sexo, edad, región de salud y etnia, incluyendo a poblaciones afrodescendientes e indígenas, lo que contribuirá a una mejor planificación de los servicios y a una atención más oportuna.

La integración de la información sobre mortalidad y morbilidad en tableros interactivos permitirá identificar tendencias, monitorear indicadores y fortalecer la toma de decisiones en el sistema de salud.

Entre los beneficios de la iniciativa destacan la reducción de los tiempos de procesamiento de la información, el fortalecimiento de la calidad de los datos, una mayor rapidez en la disponibilidad de estadísticas nacionales y el desarrollo de capacidades analíticas tanto para el personal de REGES como para los equipos regionales.

El proyecto cuenta además con el apoyo de la iniciativa Datos para la Salud, de Bloomberg Philanthropies, y busca sustituir progresivamente los procesos basados en papel y hojas de cálculo por una plataforma digital interoperable que permita transformar los datos en acciones concretas para mejorar la salud de la población.