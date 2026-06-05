Limpieza de nueve hospitales del Minsa: Unas 23 empresas compiten por contrato

La contratación contempla una cobertura integral del servicio, que incluye personal especializado, insumos, productos, equipos y todos los elementos necesarios para las labores de aseo, limpieza y desinfección en las instalaciones hospitalarias.

Panamá/Al menos 23 empresas compiten por un contrato millonario que busca fortalecer la limpieza y bioseguridad en nueve hospitales públicos del país, manejados por el Ministerio de Salud para mejorar las condiciones de atención en la red hospitalaria.

Las empresas manifestaron su interés en participar en el proceso, cuyo precio de referencia asciende a $80,074,999.79.

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La iniciativa forma parte del compromiso asumido por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para fortalecer los servicios de limpieza hospitalaria y contribuir a mejorar la calidad de la atención médica, así como las condiciones de bioseguridad para pacientes, familiares y trabajadores de la salud.

La contratación contempla una cobertura integral del servicio, que incluye personal especializado, insumos, productos, equipos y todos los elementos necesarios para las labores de aseo, limpieza y desinfección en las instalaciones hospitalarias.

Estos son los hospitales incluidos en esta licitación

Hospital Regional de Azuero Anita Moreno,

Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas,

Hospital Dr. Cecilio A. Castillero,

Hospital Regional Nicolás A. Solano,

Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández,

Hospital San Miguel Arcángel,

Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega,

Hospital Aquilino Tejeira y

Hospital Guillermo Sánchez Borbón.

De acuerdo con el Minsa, la participación de 23 empresas refleja el interés del sector y permitirá seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas para garantizar un servicio eficiente y de calidad en beneficio de la población.

Empresas interesadas:

1.Millenium Cleaning Services, S.A.

2.Eiger Business, S.A.

3.Tempoaseo, Ltda.

4.Profesional Cleaners, S.A.

5.Manuquinsa

6.Panama Clean Services, S.A.

7.Global Delfos International, S.A.

8.Trébol Services Inc.

9.JPM Enterprises (Cleaning Hub)

10.Smart Health (Sicarelle Holdings Inc.)

11.Clean & Pest Master

12.Grupo Salud Limpia

13.GA Desarrollo de Infraestructuras e Ingeniería, S.A. (GADINSA)

14.Consulting Design Development and Engineering, S.A.

15.Consorcio Ingiemed

16.Mediclean Pro

17.Servicios Técnicos de Limpieza

18.BM Industries Health

19.ISS Facility Services

20.Elvis Valdés

21.Elior Services, S.A.

22.Prowess Consulting Group, S.A.

23.Hombres de Blanco Corp.

El Minsa destacó que esta contratación forma parte de las acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gestión hospitalaria, elevar los estándares de limpieza y reforzar las medidas de control de infecciones en la red pública de salud, en momentos en que la seguridad sanitaria continúa siendo una prioridad para el sistema de atención médica del país.