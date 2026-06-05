Sarampión: Minsa activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados por viajes al Mundial

Las autoridades sanitarias explicaron que muchos panameños viajarán a países donde actualmente se reportan casos de esta enfermedad altamente contagiosa.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) activó un Plan Nacional de Preparación Hospitalaria ante el riesgo de que se registren casos importados de sarampión en Panamá, como consecuencia del aumento de viajes internacionales vinculados al Mundial de Fútbol.

”Tenemos una experiencia anterior que fue el Covid-19, estamos retomando esa experiencia nuevamente y tomando las acciones necesarias para que cuando tengamos estos eventos posteriores, que esperemos que no, tengamos a los hospitales preparados”, señaló Humberto Vanegas, Provisión de Servicios de Salud del Minsa.

Las autoridades sanitarias explicaron que muchos panameños viajarán a países donde actualmente se reportan casos de esta enfermedad altamente contagiosa, lo que incrementa la posibilidad de que personas infectadas ingresen al territorio nacional al finalizar el evento deportivo.

Como parte de la estrategia, hospitales y centros de salud del país han reforzado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso.

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De acuerdo con el Minsa, cuando un paciente presenta síntomas compatibles con sarampión, el personal de salud activa inmediatamente los protocolos establecidos, realiza la evaluación médica correspondiente y mantiene al paciente separado del resto de los usuarios mientras se confirma o descarta el diagnóstico.

Una vez identificado un caso sospechoso o confirmado, también se ponen en marcha acciones de vigilancia en las comunidades cercanas para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a la población.

”En caso de que llegara un paciente con sarampión o la sospecha del mismo, habilitaríamos un área a la entrada del cuarto de urgencias, qué es un espacio aislado, al resto del Policentro y colocaríamos aquí la camilla, atención del médico, atención de enfermería”, detalló Yahaira Gizel, médico general.

Las autoridades recordaron que los principales síntomas del sarampión incluyen fiebre, erupciones o manchas en la piel, tos, congestión nasal y ojos enrojecidos.

Aunque Panamá mantiene la enfermedad bajo control y este año registra tres casos confirmados, el aumento de contagios a nivel internacional mantiene en alerta al sistema sanitario nacional.

El Minsa reiteró la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación y acudir de inmediato a un centro médico en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente después de realizar viajes al extranjero.

Con información de Kayra Saldaña