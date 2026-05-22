Qué es el sarampión modificado? Minsa explica el caso detectado en Panamá

El Ministerio de Salud informó que uno de los tres casos vinculados al brote detectado en Panamá corresponde a un paciente vacunado que desarrolló una forma leve conocida como “sarampión modificado”, caracterizada por síntomas atenuados y menor capacidad de transmisión.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) destacó la efectividad de la vacunación contra el sarampión luego de confirmarse que una persona inmunizada desarrolló un cuadro de “sarampión modificado”, una presentación clínica leve de la enfermedad que reduce el riesgo de complicaciones graves y disminuye la posibilidad de contagio.

La explicación surge tras la confirmación de tres casos de sarampión en el país, de los cuales dos corresponden a casos importados y uno está relacionado con exposición directa.

La doctora Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa, explicó que el sarampión modificado puede presentarse cuando una persona previamente vacunada se expone al virus.

“No se trata de una nueva variante ni de una mutación del virus”, sino de una forma más leve de la enfermedad gracias a la inmunidad adquirida.

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¿Qué es el sarampión modificado?

A diferencia del sarampión clásico, el sarampión modificado presenta:

Menor carga viral .

. Fiebre menos intensa .

. Erupción cutánea o sarpullido atenuado .

. Menor capacidad de transmisión .

. Reducción del riesgo de complicaciones severas, como neumonía o afectaciones neurológicas.

Según explicó el Minsa, la evidencia médica indica que los pacientes con esta presentación clínica tienen una evolución mucho más favorable.

“La literatura médica y la evidencia clínica demuestran que el paciente con sarampión modificado no se va a complicar. Además, al tener una carga viral tan baja, la posibilidad de que infecte a otros es significativamente menor”, señaló la especialista.

Los tres casos detectados en Panamá

Las autoridades sanitarias detallaron que el escenario actual involucra dos casos importados y un caso relacionado con la importación.

El primer caso corresponde a una joven suiza de 18 años que ingresó al país por vía aérea el 23 de abril y que no mantenía antecedentes de vacunación.

El segundo caso fue identificado en un ciudadano neerlandés de 21 años, cuyo historial vacunal es desconocido y que ingresó a Panamá a través del paso fronterizo de Guabito, en Bocas del Toro, procedente de Costa Rica.

El tercer caso corresponde a un ciudadano panameño que tuvo contacto con el segundo paciente y que, debido a su inmunización previa, desarrolló el cuadro leve denominado sarampión modificado.

Panamá mantiene eliminación del sarampión

El Minsa reiteró que Panamá no presenta circulación endémica del virus y recordó que el país obtuvo en 2016 la certificación de eliminación del sarampión.

Además, no se registran casos autóctonos desde 1995, por lo que las autoridades sostienen que la situación actual continúa asociada a contagios provenientes del exterior.

Un antecedente similar ocurrió en 2011, cuando el país logró contener cuatro casos importados procedentes de Polonia sin generar transmisión comunitaria.

Importancia de la vacunación

Las autoridades insistieron en mantener actualizado el esquema nacional de inmunización.

Actualmente, la vacuna MMR o SPR está programada para aplicarse a los 12 y 18 meses de edad.

El Minsa indicó que una dosis ofrece aproximadamente 95% de protección, mientras que el esquema completo eleva la efectividad hasta 97%, reduciendo significativamente el riesgo de enfermedad grave.