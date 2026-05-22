LPF Torneo Clausura 2026| Plaza Amador y Alianza FC disputan la gran final: fecha, hora y detalles del partido

¡IMPERDIBLE! Sintoniza la final del Torneo Clausura 2026 de la LPF, entre Plaza Amador y Alianza FC, el sábado 23 de mayo a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vive su momento cumbre. Este sábado 23 de mayo, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será el escenario de la gran final del Torneo Clausura 2026, donde Plaza Amador y Alianza FC se verán las caras en un duelo de alta tensión que promete paralizar a la fanaticada local.

Una revancha con aroma a tricampeonato

Por segunda ocasión consecutiva, 'plazinos' y 'verdolagas' protagonizarán el partido por el título, reviviendo la final del Clausura 2025 en la que los 'Leones' del Plaza se impusieron por 2-0.

Mientras Alianza busca sacarse la espina y reivindicarse, el Plaza Amador tiene la mirada puesta en hacer historia.

"El grupo está muy motivado por conseguir la victoria y quedar tricampeón. Sabemos que es una final y se juega con todo", aseguró Abdul Knight, jugador del Plaza Amador.

Por el lado de los 'Pericos', la consigna es el trabajo colectivo por encima de las individualidades para romper la racha del rival.

"No estoy tan enfocado en temas personales, creo más que todo en la victoria del equipo, en lo que se pueda dar", manifestó el aliancista Heuyín Guardia.

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Todo lo que debes saber: Horario, transmisión y Fan Fest

Ambos conjuntos cerraron su semana de entrenamientos y se reportan listos para el pitazo inicial. Si planeas seguir el encuentro, estos son los datos clave: