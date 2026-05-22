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Panamá/La Federación Senegalesa de Fútbol presentó oficialmente la lista de jugadores convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un anuncio que generó gran expectativa entre los aficionados del combinado africano.

La convocatoria refleja la mezcla de experiencia y juventud con la que Senegal buscará competir en la máxima cita del fútbol internacional, manteniendo la base de futbolistas que han destacado en las principales ligas de Europa y en recientes torneos continentales.

Entre los nombres más destacados aparecen figuras consolidadas como Sadio Mané, referente histórico de la selección, además de jugadores que militan en clubes de alto nivel y que llegan al torneo con protagonismo durante la temporada.

El cuerpo técnico dejó claro que el objetivo será superar las actuaciones anteriores y consolidar a Senegal como una de las selecciones africanas más competitivas en el escenario mundial. La presentación estuvo acompañada de material audiovisual y mensajes de motivación dirigidos a la afición senegalesa.

La expectativa alrededor de la selección africana ha crecido considerablemente en las semanas previas al torneo, especialmente por el talento y la velocidad que caracterizan el juego del equipo.

Con una generación que combina fortaleza física, disciplina táctica y jugadores desequilibrantes en ataque, Senegal espera convertirse en uno de los equipos sorpresa del Mundial 2026. La afición ya sueña con una actuación histórica en un torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección de Senegal forma parte del Grupo I en el Mundial 2026.

Integrantes del Grupo I

El grupo está compuesto por las siguientes cuatro selecciones: