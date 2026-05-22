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Panamá/La Selección de Escocia presentó oficialmente a sus convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un evento que llamó la atención por su creatividad y conexión con la cultura escocesa.

La gran sorpresa de la presentación fue la participación del reconocido actor Ewan McGregor, quien protagonizó el video oficial con el que se revelaron los nombres de los futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol mundial. La producción rápidamente se volvió tendencia entre los aficionados y medios deportivos.

El anuncio destacó el orgullo nacional y la ilusión que vive Escocia con su regreso a un escenario de gran magnitud internacional. La convocatoria incluye futbolistas que militan en importantes ligas europeas y una generación que ha mostrado crecimiento competitivo en los últimos años.

La presencia de Andrew Robertson como uno de los referentes del equipo genera confianza en una selección que buscará dejar huella en el Mundial 2026 y competir de igual a igual frente a las principales potencias del torneo.

La participación de Ewan McGregor le dio un toque especial y cinematográfico a la presentación, combinando fútbol y entretenimiento en una campaña que recibió elogios en redes sociales. La afición escocesa respondió con entusiasmo al anuncio, soñando con una actuación histórica en un torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Con ilusión renovada y una plantilla competitiva, Escocia ya comienza a vivir el ambiente mundialista.

La selección de fútbol de Escocia juega en el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El sorteo oficial de la FIFA determinó que compartirá este sector con los siguientes rivales: