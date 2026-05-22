Desde jarabe de agave hasta ‘tierras raras’: la UE y México acuerdan expansión comercial

El comercio entre México y la UE asciende a unos 116.000 millones de dólares. Bruselas dice que la actualización del acuerdo comercial incrementará aún más esa cifra.

La Unión Europea y México acordaron el viernes expandir sus lazos comerciales, en un contexto marcado por un Estados Unidos más proteccionista bajo el mandato de Donald Trump.

El comercio entre México y la UE asciende a unos 116.000 millones de dólares. Bruselas dice que la actualización del acuerdo comercial incrementará aún más esa cifra.

La Unión Europea es el tercer socio comercial más grande de México. Y México es el segundo socio comercial del bloque en América Latina, después de Brasil.

Bruselas afirmó que la actualización del pacto facilitará que estos "socios afines" exporten e inviertan en los mercados de cada uno.

Alimentación y bebidas

La UE señaló que los agricultores europeos se beneficiarán, dado que México es un importador neto de alimentos y existen límites a la cantidad de productos sensibles que México puede exportar.

Por ejemplo, la UE limitará las importaciones de carne de res mexicana, con una cuota de 5.000 toneladas que podrá entrar con un arancel preferencial del 7,5%.

Así Bruselas quiere evitar molestar a los agricultores, después de la dura batalla por el acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano Mercosur.

México también aceptó reconocer cientos de productos alimenticios y bebidas procedentes de regiones específicas de la UE, como el jamón de Parma y el queso de Roquefort.

Además, reducirá los aranceles a más productos y dará acceso libre de derechos de aduana a la pasta, el chocolate, las patatas, los duraznos enlatados, los huevos y ciertos productos avícolas.

A cambio, la UE dará acceso a México al mercado del bloque para productos como café, frutas, chocolates y jarabe de agave.

"Tierras raras"

Para Bruselas, la actualización del acuerdo comercial significa que las empresas europeas tendrán mayor acceso al mercado mexicano y podrán competir por más contratos públicos.

El acuerdo también significa que, según Bruselas, las firmas europeas encuentren facilidades para exportar maquinaria, productos farmacéuticos y equipos de transporte.

La UE espera que el acuerdo dé paso a un mejor suministro de materias primas críticas (las "tierras raras" y otros metales estratégicos esenciales para la electrónica y las energías renovables) desde México, que ya es un proveedor clave para el bloque.

El pacto prohíbe que los importadores de la UE paguen un precio distinto al que pagan los compradores mexicanos por las materias primas críticas.

La UE busca diversificar su suministro de materias primas críticas para reducir su dependencia de estos elementos provenientes de China.

Asimismo, el acuerdo facilitará que las empresas europeas envíen piezas de automóviles a México mediante el reconocimiento de certificaciones europeas y normas internacionales.

Pero Bruselas insistió en que no permitirá que los fabricantes chinos utilicen México para exportar a Europa vehículos producidos en China.