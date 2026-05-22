Más de 50 empresas participan en reunión de homologación para licitación de la CSS valorada en $164.1 millones

El proceso busca garantizar la transparencia, la libre competencia y el abastecimiento continuo de insumos esenciales para la atención médica en todo el país.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) realizó la reunión previa y de homologación correspondiente al acto público para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de materiales, insumos y servicios médico-quirúrgicos destinados a las instalaciones de salud a nivel nacional.

Según informó la entidad, el proceso busca garantizar la transparencia, la libre competencia y el abastecimiento continuo de insumos esenciales para la atención médica en todo el país.

El acto público tendrá una vigencia de 36 meses y se desarrollará conforme a las necesidades y requerimientos institucionales. Además, contará con un precio de referencia total de $164,139,973.32.

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El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que esta iniciativa forma parte del plan institucional para asegurar que los pacientes tengan acceso oportuno a los insumos quirúrgicos cuando los necesiten.

“Estos insumos representan una cirugía realizada a tiempo, una herida atendida, una vida cuidada”, destacó el funcionario durante la reunión.

En la jornada participaron más de 50 representantes de empresas interesadas en el acto de recepción de propuestas, programado para el próximo martes 9 de junio.

La CSS indicó que la fijación de precios unitarios permitirá estabilizar la cadena de distribución, garantizar que el personal médico y de enfermería disponga de las herramientas necesarias y fortalecer la planificación institucional a mediano plazo.

Tras concluir la etapa de homologación, la entidad continuará con el cronograma legal establecido para la recepción formal de las propuestas económicas por parte de las empresas participantes.