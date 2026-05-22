100 jóvenes colonenses inician nueva edición del programa “Preparándome con Energía”

La inauguración contó con la participación de Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, y la Dra. Ángela Laguna Caicedo, Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes destacaron el impacto del programa en la transformación de oportunidades para la juventud colonense.

Ciudad de Panamá, Panamá/Fundación AES Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), regional de Colón, inauguraron la tercera edición del programa Preparándome con Energía para la Universidad, una iniciativa que este año beneficiará a 100 jóvenes de la provincia con formación gratuita para fortalecer su ingreso a la educación superior y ampliar sus oportunidades de desarrollo en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El programa, que se desarrollará durante 10 semanas, brindará reforzamiento académico para la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la UTP-Colón, orientación vocacional, talleres formativos y experiencias prácticas como visitas técnicas a instalaciones de AES Panamá. Además, los estudiantes contarán con alimentación, transporte y materiales académicos sin costo.

La inauguración contó con la participación de Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, y la Dra. Ángela Laguna Caicedo, Rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes destacaron el impacto del programa en la transformación de oportunidades para la juventud colonense.

“Hoy ustedes tienen en sus manos una oportunidad que puede abrirles muchas puertas en el futuro, incluso la posibilidad de formar parte de empresas como AES Panamá. Por eso, quiero invitarlos a que aprovechen al máximo cada clase, cada experiencia y cada aprendizaje que recibirán en este programa. Sabemos que fueron muchos los jóvenes que querían participar y, por temas de capacidad, no todos pudieron ser seleccionados en esta edición. Eso hace que el compromiso de ustedes sea aún mayor. A quienes hoy no lograron ingresar, quiero decirles que seguiremos creando nuevas oportunidades para continuar impulsando el talento y el desarrollo de los jóvenes de Colón”, expresó Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá.

Por su parte, la Dra. Ángela Laguna Caicedo, Rectora de la UTP, dirigió un mensaje motivacional a los participantes: “Este programa representa una gran oportunidad para el futuro de estos jóvenes. Haber sido seleccionados entre tantos estudiantes interesados debe llenarlos de orgullo y, al mismo tiempo, de compromiso. Son 100 estudiantes que hoy tienen el privilegio de fortalecer sus conocimientos y prepararse mejor para uno de los pasos más importantes de su vida académica: ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá. Los animo a aprovechar cada aprendizaje, cada experiencia y cada herramienta que recibirán en este proceso, porque iniciativas como Preparándome con Energía pueden marcar una diferencia real en su desarrollo profesional y personal”, señaló la Rectora.

Formación integral para impulsar el talento joven

El programa se desarrollará durante 10 sábados consecutivos, del 17 de mayo al 19 de julio de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La participación es completamente gratuita e incluye alimentación, transporte, kit de materiales académicos y giras técnicas, entre ellas una visita a la planta de AES Colón.