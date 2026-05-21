+MÓVIL lanza la primera red móvil satelital de panamá con starlink y anuncia alianza con AWS en MOVE ON 2026

En un evento histórico para las telecomunicaciones panameñas, Cable & Wireless Panamá, Más Móvil y C&W Business presentaron dos alianzas estratégicas que conectarán al país desde el cielo y desde la nube.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cable & Wireless Business inauguró hoy la 9ª edición de Move On en el Centro de Convenciones Megápolis, ante líderes empresariales, expertos globales en inteligencia artificial y los principales fabricantes tecnológicos de la región.

El evento —gratuito y abierto al sector corporativo— reservó dos anuncios que marcarán un antes y un después en la conectividad del país.

Hito histórico: +Móvil y Starlink lanzan la primera red móvil satelital de Panamá

El anuncio de mayor impacto de la jornada: +Móvil anunció un histórico acuerdo con Starlink para lanzar este año 2026, la primera solución de conectividad satelital móvil del país, “+Más | Starlink”.

El servicio de conectividad satelital móvil estará disponible en dispositivos compatibles con tecnología LTE. A futuro, +Móvil aprovechará los satélites de próxima generación V2 de Starlink Mobile, diseñados para ofrecer cobertura celular completa en cualquier punto del territorio nacional: comunidades remotas, zonas montañosas, comarcas indígenas, áreas marítimas, islas y destinos turísticos, sin depender de infraestructura terrestre.

“En +Móvil, nos sentimos orgullosos de seguir liderando la evolución tecnológica de Panamá y de dar otro gran paso hacia adelante en la transformación digital del país. Esta colaboración con Starlink refuerza nuestro compromiso con la innovación y la inversión, integrando una nueva solución de conectividad móvil satelital que amplía la cobertura y complementa nuestra infraestructura de red existente. Esto genera mayores oportunidades, fortalece la seguridad y mejora la comunicación para las personas, empresas y comunidades en todo el país, porque el cielo ya no es el límite”, expresó - Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General, +Móvil.

La nube global llega a suelo panameño: alianza con Amazon Web Services

Cable & Wireless Business también anunció su integración con Amazon Web Services (AWS), incorporando su infraestructura directamente al portafolio B2B. A partir de ahora, las empresas panameñas podrán ejecutar cargas de trabajo críticas en entornos locales, con menor latencia, mayor eficiencia operativa y soberanía total de sus datos, sin renunciar al poder de la nube global.

“La transformación digital no es una mera estática: es una carrera contra el tiempo. Con AWS, estamos redefiniendo el núcleo operativo de las empresas y convirtiendo la tecnología en su mayor ventaja competitiva” comenta Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General, Cable & Wireless Panamá.

IA y liderazgo humano: aliados, no rivales

Move On 2026 planteó el debate más urgente del mundo corporativo: la inteligencia artificial amplifica el talento humano, no lo sustituye. El modelo presentado integra tres ejes: complementariedad humana-IA, agilidad organizacional y toma de decisiones basada en datos, para convertir la innovación tecnológica en ventaja competitiva real.

Ciberseguridad: blindaje total para la empresa panameña

El portafolio ampliado cubre las cinco verticales críticas: respuesta a incidentes (SIRT), monitoreo centralizado (SIEM), detección y respuesta gestionada (MDR), modelo Zero Trust y protección avanzada frente a phishing y ransomware. Una oferta diseñada para que ninguna empresa panameña quede expuesta.

“Move On acerca a las empresas panameñas hacia las sinergias que están renovando el mundo. La velocidad de los datos exige reorientar esfuerzos hoy, no mañana” destaca Leonardo Wizenberg, Director de Negocios Corporativos de Cable & Wireless Panamá.

Voces globales en un escenario panameño

La agenda de conferencias incluyó a Andrea Iorio, experto global en IA y autor del best seller Between You and AI; Mary Quintero, fundadora de Undercover Boots Panamá; especialistas de Hitachi Vantara, Trend AI, Fortinet y consultores de Ethical Hacking, entre otros referentes internacionales.

El evento también ofreció salas de reuniones privadas y asesoría personalizada con especialistas certificados con más de 30 stand con demostración de productos, soluciones y herramientas para impulsar la transformación digital de las empresas y corporaciones de Panamá.