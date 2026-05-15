BAC Panamá estructura financiamiento para la nueva sede del Hospital Nacional en Panamá Oeste

La operación, inspirada por el propósito de Triple Valor del banco, llevará atención médica de alto nivel a la provincia de mayor crecimiento del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/BAC Panamá, en conjunto con Grupo Hospital Nacional, impulsa el desarrollo del Hospital Nacional – Nueva Sede Costa Verde, fortaleciendo la atención médica en la provincia de Panamá Oeste. La operación, liderada por su Banca Corporativa, posiciona al banco como estructurador y banco líder de las facilidades crediticias y materializa el propósito de Triple Valor: generar valor económico, ambiental y social de manera simultánea.

Panamá Oeste es la región de mayor crecimiento del país. Con más de 650,000 habitantes y un crecimiento poblacional cercano al 41% en la última década — más de 189,000 nuevos habitantes de acuerdo al Censo 2023 del INEC—, Panamá Oeste es la provincia de mayor expansión del país y demanda infraestructura social alineada a su realidad demográfica y proyección futura. Concebido como un Proyecto País, este desarrollo busca impactar positivamente a miles de familias mediante un mejor acceso a servicios de salud.

“Este financiamiento refleja nuestra visión sobre el rol que debe jugar la banca en el desarrollo del país. Cuando estructuramos una operación así, activamos una cadena de valor que impacta el empleo, la formación de talento médico y la calidad de vida de cientos de familias”, afirmó Ramón Chiari, presidente ejecutivo de BAC Panamá.

La nueva sede contará con más de 55 camas y su culminación se estima para 2028. Su desarrollo proyecta la creación de más de 1,200 empleos de calidad, directos e indirectos. Ofrecerá servicios de alto nivel —emergencia y trauma adulto y pediátrico, quirófanos, cuidados semi-intensivos, sala de parto, hemodiálisis, endoscopia, terapia física y rehabilitación, laboratorio, radiología, farmacia y consultorios— activando empleo, demanda de talento médico especializado y fortalecimiento del ecosistema de salud regional.

“Este proyecto refleja nuestra visión de largo plazo como grupo y nuestra convicción de seguir invirtiendo en infraestructura de salud que responda a las necesidades presentes y futuras del país. La sede Costa Verde refuerza una estrategia integral que combina solidez institucional, excelencia médica y crecimiento responsable, siempre fieles a nuestro propósito de innovar en salud, cuidar vidas y brindar confianza”, afirmó Ivana Medrano, presidenta del Grupo Hospital Nacional.