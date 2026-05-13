Bonlac celebra 40 años destacando la “calidad de su gente”

Ciudad de Panamá, Panamá/Bonlac conmemoró su 40 aniversario con el lanzamiento de la campaña “Calidad de gente”, una iniciativa presentada durante un evento especial en Ciudad de Panamá que reunió a colaboradores, clientes y medios con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de los panameños como base del éxito y la calidad que caracteriza a la marca a lo largo de cuatro décadas.

El evento se vivió como una experiencia inmersiva que llevó a los asistentes por un recorrido emocional a través de la historia de Bonlac, conectando sus principales hitos con relatos reales de personas que han sido parte fundamental de su evolución. Más allá de los productos, la celebración puso en el centro a quienes han construido la marca: su gente.

“La calidad que define a Bonlac no empieza en nuestros productos, empieza en la gente. Son las personas quienes, con su esfuerzo diario, hacen posible que nuestra marca siga creciendo y conectando con los hogares panameños”, comentó José Guevara, gerente de categoría de Bonlac.

Durante la actividad, colaboradores, clientes y aliados compartieron anécdotas que reflejan el compromiso y la dedicación que han marcado la trayectoria de la Bonlac, evidenciando una conexión genuina con los panameños a lo largo de los años.

El cierre del evento dio paso a la presentación oficial de la campaña “Calidad de gente”, una plataforma de comunicación que busca visibilizar y celebrar a los panameños que día a día hacen las cosas bien, con excelencia, responsabilidad y pasión.

“Con ‘Calidad de gente’ queremos rendir homenaje a los panameños que nos han acompañado durante estos 40 años. Reconocemos que nuestro liderazgo es un reflejo directo de una sociedad que cree en hacer las cosas con calidad y compromiso”, agregó Guevara.

Con esta iniciativa, Bonlac reafirma su propósito de mantenerse cercana a las personas, destacando que su crecimiento y posicionamiento en Panamá han sido posibles gracias a una comunidad que valora el esfuerzo y la excelencia como pilares fundamentales.