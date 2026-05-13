Bonlac celebra 40 años destacando la “calidad de su gente”

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Bonlac celebró su aniversario número 40.

Bonlac festejó su 40 aniversario con el lanzamiento de la campaña “Calidad de gente” / Cortesía
Redacción Digital
13 de mayo 2026 - 14:13

Ciudad de Panamá, Panamá/Bonlac conmemoró su 40 aniversario con el lanzamiento de la campaña “Calidad de gente”, una iniciativa presentada durante un evento especial en Ciudad de Panamá que reunió a colaboradores, clientes y medios con el objetivo de reconocer el esfuerzo y compromiso de los panameños como base del éxito y la calidad que caracteriza a la marca a lo largo de cuatro décadas.

Bonlac reafirma su propósito de mantenerse cercana a las personas
Bonlac reafirma su propósito de mantenerse cercana a las personas / Cortesía

El evento se vivió como una experiencia inmersiva que llevó a los asistentes por un recorrido emocional a través de la historia de Bonlac, conectando sus principales hitos con relatos reales de personas que han sido parte fundamental de su evolución. Más allá de los productos, la celebración puso en el centro a quienes han construido la marca: su gente.

Durante la actividad, colaboradores, clientes y aliados compartieron anécdotas que reflejan el compromiso y la dedicación de la marca
Durante la actividad, colaboradores, clientes y aliados compartieron anécdotas que reflejan el compromiso y la dedicación de la marca / Cortesía

“La calidad que define a Bonlac no empieza en nuestros productos, empieza en la gente. Son las personas quienes, con su esfuerzo diario, hacen posible que nuestra marca siga creciendo y conectando con los hogares panameños”, comentó José Guevara, gerente de categoría de Bonlac.

Durante la actividad, colaboradores, clientes y aliados compartieron anécdotas que reflejan el compromiso y la dedicación que han marcado la trayectoria de la Bonlac, evidenciando una conexión genuina con los panameños a lo largo de los años.

La iniciativa busca destacar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los panameños
La iniciativa busca destacar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los panameños / Cortesía

El cierre del evento dio paso a la presentación oficial de la campaña “Calidad de gente”, una plataforma de comunicación que busca visibilizar y celebrar a los panameños que día a día hacen las cosas bien, con excelencia, responsabilidad y pasión.

La actividad ofreció una experiencia inmersiva en la que los asistentes recorrieron momentos importantes de la historia de Bonlac
La actividad ofreció una experiencia inmersiva en la que los asistentes recorrieron momentos importantes de la historia de Bonlac / Cortesía

“Con ‘Calidad de gente’ queremos rendir homenaje a los panameños que nos han acompañado durante estos 40 años. Reconocemos que nuestro liderazgo es un reflejo directo de una sociedad que cree en hacer las cosas con calidad y compromiso”, agregó Guevara.

Más allá de sus productos, la marca quiso reconocer a quienes han sido pieza fundamental en su desarrollo: su gente
Más allá de sus productos, la marca quiso reconocer a quienes han sido pieza fundamental en su desarrollo: su gente / Cortesía

Con esta iniciativa, Bonlac reafirma su propósito de mantenerse cercana a las personas, destacando que su crecimiento y posicionamiento en Panamá han sido posibles gracias a una comunidad que valora el esfuerzo y la excelencia como pilares fundamentales.

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