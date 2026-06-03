EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | ¡Hoy! Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, desde las 7:45 pm (antesala 6:30 p.m.) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Esta noche será la gran despedida de la selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Pedro Vita en representación de la Federación Panameña de Fútbol, señaló que todo está listos para este gran evento, se tiene preparada una fiesta espectacular antes, durante y al final del compromiso Panamá vs República Dominicana.