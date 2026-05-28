OMODA C5 NG y C7: Dos modelos, un nuevo estándar para el SUV en Panamá

Ambos modelos están disponibles en todas las sucursales de Grupo Silaba a nivel nacional, empresa con 35 años de trayectoria en el sector automotriz panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Grupo Silaba anuncia la llegada oficial del Omoda C5 Nueva Generación y el Omoda C7 a sus showrooms en Panamá. Con esta incorporación simultánea, la marca consolida su portafolio en el país con dos propuestas que combinan diseño avanzado, tecnología de cabina de primer nivel y el respaldo de 7 años de garantía.

El Omoda C5 Nueva Generación redefine su segmento con un motor 1.5L turbo que entrega 154 hp y 230 Nm de torque, transmisión de doble embrague de 6 velocidades y tres modos de manejo. Su versión Luxury destaca por una pantalla de infoentretenimiento de 15.6", Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, asientos delanteros ventilados con función de masaje, cargador inalámbrico de 50W, sunroof y puerta de maletero eléctrica.

El Omoda C7 eleva la experiencia con un motor 1.6L turbo de 183 hp y 275 Nm, transmisión de doble embrague de 7 velocidades y una cabina que integra pantalla táctil de 15.6", iluminación ambiental multizona, función de modo descanso, techo panorámico y un completo paquete de seguridad activa con cámara 540°, control de crucero adaptativo, frenado automático ante colisiones, entre otros.

“El C5 Nueva Generación y el C7 están concebidos para ese momento en que el upgrade no solo se elige, sino que se ve, se siente y se demuestra. Y con 7 años de garantía respaldando cada unidad, Omoda no solo lo promete: lo respalda”, afirmó Roberto Bremner, Gerente de Marca Omoda | Jaecoo.

Ambos modelos están disponibles en todas las sucursales de Grupo Silaba a nivel nacional, empresa con 35 años de trayectoria en el sector automotriz panameño.

“No solo ofrecemos el vehículo: ofrecemos el respaldo de una red nacional, servicio postventa especializado y la garantía más amplia del segmento. Nuestro compromiso es que el cliente sienta que tomó la mejor decisión, mucho más allá del día de la compra”, destacó Jorge Díaz del Castillo, CEO de Grupo Silaba.