Mantienen detenido a dirigente del Suntracs investigado por presunto blanqueo de capitales

El dirigente del Suntracs en Chiriquí, Ariel Rodríguez, continuará detenido provisionalmente luego de que un juez de garantías negara una solicitud de cambio de medida cautelar presentada por su defensa, dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de trabajadores del sindicato.

La decisión fue tomada este jueves 28 de mayo por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, durante una audiencia de revisión de medida cautelar realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

A Rodríguez se le acusa de irregularidades en la transferencia y cambios de cheques para uso personal, mientras que la defensa alega que estos dineros fueron usados para pagar a trabajadores.

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La defensa particular había solicitado reemplazar la detención provisional por arresto domiciliario y el uso de brazalete electrónico; sin embargo, el juzgador concluyó que la petición no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para modificar la medida impuesta.

Además, el juez señaló que la defensa no presentó nuevos elementos circunstanciales que permitieran variar la situación jurídica del imputado ni modificar los riesgos procesales considerados al momento de ordenar la detención.

La audiencia de apelación fue programada para el próximo 8 de junio de 2026, a las 8:30 a.m., en la Sala #5 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Las investigaciones guardan relación con supuestas transferencias, depósitos y cambios de cheques realizados entre los años 2018 y 2025.