Detención provisional para menor acusado de violación agravada en San Miguelito

La víctima es una niña de 11 años; el hecho ocurrió en un cuarto de alquiler en Belisario Frías

Un menor de 17 años quedó detenido provisionalmente luego de ser imputado por la presunta comisión del delito de violación sexual agravada en perjuicio de una niña de 11 años, informó la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2024 en un cuarto de alquiler ubicado en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

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Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público sustentó la solicitud de la medida cautelar basándose en riesgos procesales como la posible afectación de medios de prueba, el peligro que representa el imputado para la víctima y la gravedad de los hechos investigados.

La medida cautelar fue obtenida por la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito, como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

La entidad reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley.