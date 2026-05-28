Condenan a 30 años de prisión a dos hombres por homicidio en Loma Bonita

Los dos hombres llegaron armados a la vía principal de Loma Bonita, donde se encontraba la víctima. Mientras uno de ellos vigilaba el área, el otro le disparó en varias ocasiones.

Luego de tres días de audiencia, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, logró que dos ciudadanos fueran condenados a la pena máxima de 30 años de prisión cada uno por un homicidio registrado el 30 de enero de 2023 en el Valle de Urracá, sector de Loma Bonita.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó más de 10 pruebas testimoniales, así como pruebas periciales y documentales que reforzaron la teoría del caso y permitieron establecer la responsabilidad de ambos condenados en el crimen.

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De acuerdo con la investigación, los dos hombres llegaron armados a la vía principal de Loma Bonita, donde se encontraba la víctima. Mientras uno de ellos vigilaba el área, el otro le disparó en varias ocasiones, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

La Fiscalía indicó que las pruebas presentadas fueron consistentes con los hechos ocurridos en tiempo, modo y lugar, lo que permitió obtener la condena máxima contra ambos responsables.