TikTok llega a la Asamblea: Jorge Herrera promueve el uso de la herramienta por funcionarios para fortalecer la comunicación

Durante la jornada denominada “TikTok, política y gobierno”, se destacó el papel de las plataformas digitales en la relación entre representantes y ciudadanos.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, inauguró una capacitación dirigida a funcionarios legislativos sobre el uso de TikTok como herramienta de comunicación institucional, con el objetivo de acercar la labor parlamentaria a la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas de manera directa y transparente.

Durante la jornada denominada “TikTok, política y gobierno”, Herrera destacó el papel de las plataformas digitales en la relación entre representantes y ciudadanos, asegurando que la rendición de cuentas debe mantenerse más allá de los procesos electorales.

“La rendición de cuentas no termina el día de las elecciones, sino que comienza allí. Hoy contamos con una herramienta llamada TikTok, que nos da algo que no teníamos antes: la posibilidad de rendir cuentas todos los días y sin intermediarios”, expresó.

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La actividad fue coordinada por la Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de Capacitación, y contó con la participación de Francisco Estens, gerente de TikTok para Política y Gobierno, y Anny Magaña, directora de Políticas Públicas para Centroamérica y el Caribe.

Herrera señaló que la democracia no solo depende de leyes bien elaboradas, sino también de que la población sienta cercanía con sus representantes.

“Estamos aquí para aprender a usar una herramienta que, bien utilizada, nos acerca a nuestra gente y construye confianza, que es el fundamento de la democracia”, manifestó.

Asimismo, resaltó cifras relacionadas con el acceso digital en Panamá, indicando que a inicios de 2026 el país registraba 4.85 millones de conexiones móviles, 3.60 millones de usuarios de internet y 3.18 millones de identidades activas en redes sociales.

Por su parte, Francisco Estens explicó las oportunidades que ofrece TikTok para la comunicación gubernamental y aseguró que la plataforma puede convertirse en un puente entre las instituciones y la ciudadanía.

Según indicó, TikTok no solo funciona como una plataforma de entretenimiento, sino también como un espacio para informar y mostrar el trabajo que realizan las entidades públicas.