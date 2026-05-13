Cuestinamientos en traslado de partida de $26 millones para la Asamblea Nacional

Durante la sesión, las tensiones entre la diputada Janine Prado y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, volvieron a marcar el debate sobre el manejo del presupuesto legislativo.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó $26 millones en traslados de partida destinados al Órgano Legislativo, recursos que serán utilizados principalmente para el pago de la planilla permanente y la adquisición de equipos tecnológicos.

Durante la sesión, las tensiones entre la diputada Janine Prado y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, volvieron a marcar el debate sobre el manejo del presupuesto legislativo.

”El presupuesto al 30 de junio de 2025 modificado era de $107.8 millones, inferior al presupuesto al día de hoy, entonces si con ese presupuesto había plata para pagar porque hoy no hay plata para pagar”, cuestionó la diputada Prado.

Ante estos cuestionamientos, el presidente de la Asamblea destacó que se ha hecho un recorte en el presupuesto pero no es la realidad que existe realmente en el funcionamiento de la Asamblea y puntualizó que él como presidente “no puede irse de manera irresponsable, sin haber garantizado que el recurso anualizado del personal fijo de la asamblea de diputados este totalmente”.

Del monto aprobado, $20 millones serán destinados al pago de la planilla permanente hasta diciembre. Según se informó en la discusión, la cantidad de funcionarios permanentes pasó de 3,104 a 3,221 colaboradores.

En medio del debate también surgieron cuestionamientos sobre diferencias entre las cifras presupuestarias manejadas por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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“Esta comisionado no ha faltado a ninguna sesión de la comisión. Entonces por qué mecanismos se aprobaron $4.2 millones para la Asamblea Nacional adicionales a lo que hoy se está solicitando en esta comisión”, señaló Prado.

La diputada Prado insistió en la existencia de una diferencia de aproximadamente $4.2 millones entre los números presentados por ambas entidades, lo que generó nuevos intercambios durante la sesión de la comisión.

Además del traslado para cubrir compromisos salariales, la Comisión de Presupuesto aprobó un segundo traslado por $5 millones destinados a la adquisición de equipos tecnológicos y otros compromisos previamente adquiridos por el Órgano Legislativo.

Los cuestionamientos sobre el incremento de la planilla y el uso de los recursos públicos continúan generando debate entre diputados y distintos sectores de la sociedad.

Con información de Meredith Serracín