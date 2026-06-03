Fuga en La Joyita: 73 privados de libertad serán llevados a audiencia múltiple por evasión

La institución informó además que mantiene más de 15 investigaciones en curso vinculadas a los hechos.

Un total de 73 privados de libertad que participaron de la fuga masiva en el Centro Penitenciario La Joyita, serán llevados a audiencia múltiple por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, quienes buscarán que se les imputen cargos por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de evasión.

Según el comunicado oficial, la audiencia se celebrará a las 2:00 p.m. ante los tribunales de garantías del Órgano Judicial, y corresponde a los primeros 73 recapturados de la fuga masiva registrada el pasado lunes.

La institución informó además que mantiene más de 15 investigaciones en curso vinculadas a los hechos, cuyos aprehendidos serán presentados igualmente ante los tribunales. Estas investigaciones son adelantadas por las Fiscalías Especializadas del área metropolitana de la provincia de Panamá.

El contexto: 195 fugados, operativos aún activos

El complejo penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, ha sido durante años el epicentro de la crisis carcelaria del país. Diseñado para albergar poco más de 2,837 personas, en 2025 la población superaba las 4,700, según datos oficiales, lo que representa un nivel de hacinamiento cercano al 65%.

Las autoridades confirmaron que 195 privados de libertad escaparon durante el motín, y que más de 120 fueron recapturados en los operativos posteriores. Tanto el director de la Policía Nacional como la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconocieron fallas dentro del cuerpo de seguridad y aseguraron que ya se adelantan investigaciones.

Esta situación dejó tres privados muertos y tres policías heridos. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó que tienen identificados a los 69 prófugos y anunció que estarán pronto publicando esta información en las redes sociales para que la ciudadanía pueda identificarlos.

La Procuraduría General reafirmó en su comunicado su compromiso con el control social y el cumplimiento estricto de la Constitución y la Ley.