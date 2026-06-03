Cepanim alcanza 65.1% de avance: más de 268 mil beneficiarios ya están registrados

El MEF ha recalcado que todo aquel que cobró Cepadem tiene derecho al cobro del Cepanim.

El proceso de registro en la plataforma Cepanim registra un avance del 65.1% en referencia a la meta establecida, de acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con corte al 1 de junio de 2026.

Según los datos oficiales, el sistema ha logrado incorporar 268,874 beneficiarios, como parte del proceso de actualización y verificación de información del programa de beneficio.

Del total de registros efectuados, 191,699 corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 77,175 son sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, quienes también forman parte del proceso de regularización y validación de datos.

Las cifras reflejan el avance de la estrategia implementada por las autoridades para consolidar la base de datos de los beneficiarios vinculados al Cepanim, mediante una plataforma digital que permite gestionar solicitudes y trámites relacionados con estos programas.

El reporte indica que aún resta aproximadamente un 34.9% del universo previsto por registrar, por lo que las autoridades mantienen abierto el proceso para que los beneficiarios pendientes completen los trámites correspondientes.

La plataforma fue habilitada para facilitar el acceso a los procedimientos de registro, actualización y validación de información, con el objetivo de agilizar la atención de los beneficiarios y garantizar la correcta administración de los programas.

Hasta el momento no se ha indicado cuándo iniciará el pago de certificados, sin embargo, el gobierno tiene previsto iniciar en este mes de junio.

¿Qué es el Cepanim?

Se trata de un pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo.

El MEF ha recalcado que todo aquel que cobró Cepadem, tiene derecho al cobro del Cepanim.

El pago fue ordenado tras la sanción de la Ley 506 del 15 de enero de 2026. Se tiene previsto que los pagos inicien a partir de junio de 2026 Con estos certificados, se salda una deuda histórica reconocida legalmente, que estuvo pendiente por más de cuatro décadas, con trabajadores del sector público y privado, cuyos orígenes se remontan a hace más de 50 años.

Estos certificados tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

Otras notas que pueden ser de su interés: