Cepanim: Trámites en quioscos del Tribunal Electoral aumentan 53%

Panamá/La búsqueda de documentos necesarios para acceder al Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) ha impulsado un aumento significativo en el uso de los quioscos multiservicio del Tribunal Electoral, que se han convertido en una alternativa ágil para miles de ciudadanos.

A la fecha, estos puntos de atención han registrado 60,051 trámites en todo el país, una cifra que refleja un crecimiento de 53% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Detrás de este incremento está, en gran medida, la necesidad de gestionar documentos requeridos para el Cepanim.

El jefe de la División de Quioscos Multiservicio, Antonio Pinzón, explicó que “este aumento se debe a la demanda de los documentos requeridos para reclamar el Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim)”, lo que ha llevado a más usuarios a recurrir a estos sistemas automatizados.

Entre los trámites más solicitados figuran certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como duplicados de cédula, certificaciones de identidad, inscripciones a partidos políticos, renuncias exprés y certificaciones de adherencia.

Actualmente, la red cuenta con 120 quioscos distribuidos a lo largo del país, desde Changuinola en Bocas del Toro hasta Chepo en Panamá Este. Su funcionamiento extendido ha sido clave para atender la demanda, con equipos operando entre 8 y 24 horas diarias, algunos incluso todos los días de la semana.

El diseño de estos quioscos busca facilitar el acceso a los servicios. Cada equipo cuenta con pantallas que incluyen instrucciones paso a paso para orientar al usuario durante el proceso, lo que permite completar las gestiones sin necesidad de asistencia directa.

Además, los sistemas están adaptados a métodos de pago digitales. Las transacciones se realizan exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o plataformas como PayPal, una medida que agiliza el proceso y elimina el manejo de efectivo.

El pasado 20 de abril inicio el registro en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aquellos que buscan cobrar dicho beneficio.

Se estima que más de 425 mil personas podrán acceder al sistema para validar su información y ejercer su derecho a recibir este beneficio, correspondiente a los intereses acumulados 1983 a 2017, durante 34 años.

El proceso está dirigido tanto a beneficiarios vivos como a familiares de personas fallecidas que tengan derecho a reclamar estos fondos. Para cada caso, el Ministerio ha establecido requisitos específicos que deberán ser cargados en la plataforma para avanzar con la solicitud.