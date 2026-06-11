Acodeco detecta anomalías comerciales y decomisa arroz contaminado en Bocas del Toro

La administradora regional de Acodeco en Bocas del Toro, Rosalba De León, recordó que los agentes económicos tienen la obligación de ofrecer productos aptos para el consumo humano, debidamente identificados y con información clara y verificable para los consumidores.

Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de su administración regional de Bocas del Toro, detectó 178 anomalías durante verificaciones realizadas en tres establecimientos comerciales de la comunidad de El Empalme, tras denuncias presentadas por residentes del área.

Indican que las inspecciones se efectuaron en el marco de una feria institucional desarrollada en esta comunidad, con el propósito de atender inquietudes ciudadanas y verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la detección de 1,517.24 libras de arroz contaminado con gorgojos, situación que representa un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.

Durante los operativos también se identificaron diversas irregularidades relacionadas con la comercialización de productos, entre ellas:

31 productos sin fecha de vencimiento.

2 productos con fecha de expiración ilegible o poco clara.

2 productos sin precios a la vista.

74 productos deteriorados.

Otras anomalías vinculadas al incumplimiento de las normas de información y seguridad al consumidor.

La administradora regional de Acodeco en Bocas del Toro, Rosalba De León, recordó que los agentes económicos tienen la obligación de ofrecer productos aptos para el consumo humano, debidamente identificados y con información clara y verificable para los consumidores.

Acodeco reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección al consumidor, garantizando que los productos ofrecidos al público cumplan con los requisitos de calidad, seguridad e información establecidos en la legislación vigente.